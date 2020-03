Google pide a todos sus empleados trabajar desdes casa

Hace una semana ante los reportes iniciales de que ya habían trabajadores detectados con Covid-19 en oficinas de Estados Unidos en Google, se pidió que no vayan a los empleados ubicados en el área de la Bahía, ahora esta indicación es nacional.

Los empleados de las 26 oficinas entre Canadá y Estados Unidos, donde tienen ahora la orden de no ir a las oficinas para evitar contagios pidiendo trabajar de forma remota hasta el 10 de abril, menos los que tengan negocios que necesariamente requieren su presencia.

Sundar Pichar dijo en un tweet que la distancia social ayudará a reducir la propagación del virus y pidió a otras empresas tomar las mismas medidas.

Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 10, 2020