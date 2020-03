Ya puedes descargar Call of Duty: Warzone

Warzone es una nueva y única experiencia del juego Call of Duty, el cual ya está disponible de forma gratuita en todo el mundo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Warzone es una experiencia completamente nueva del mundo de Call of Duty: Modern Warfare, donde hasta 150 jugadores pueden reunirse con amigos y caer en la ciudad ficticia de Verdansk, un enorme campo de combate en línea lleno de acción sin parar y diversión sin fin. En el lanzamiento, los jugadores se unirán y lucharán como trío en dos modos que incluyen una nueva versión del popular modo Battle Royale de supervivencia con formas nuevas e innovadoras de jugar, y un modo original completamente nuevo llamado Saqueo, donde los equipos luchan para recoger la mayor cantidad de Efectivo virtual.

En el modo Battle Royale de Warzone, sumérgete en el enorme mundo de Verdansk con 150 jugadores en equipos de tres para saquear y luchar para ser el último escuadrón de pie en un colosal tiroteo. En este Battle Royale redefinido, los jugadores de todos los niveles y estilos de juego encontrarán nuevas formas de jugar y serán recompensados en el modo de juego de supervivencia.

Los jugadores pueden recolectar Efectivo en la partida para comprar Equipo, Mejoras de Campo, Rachas de Bajas o Fichas de Resurrección para los compañeros de equipo caídos en las Estaciones de Compra ubicadas en todo el mapa para ayudar a cambiar el rumbo de la guerra.

Los escuadrones pueden optar por asumir Contratos, que son mini-misiones opcionales en la partida ubicadas en todo el mapa y pagan recompensas épicas en al finalizarse, incluyendo botín raro, efectivo, XP y XP de Armas para ayudar a los escuadrones a obtener ventaja sobre la competencia.

Si eres eliminado en una partida, no significa que estés fuera de combate. En Battle Royale de Warzone , hay diferentes maneras en que los jugadores pueden volver a la lucha: El Gulag es una forma completamente nueva de ganar una segunda oportunidad de supervivencia en Battle Royale. Una vez eliminados, los jugadores serán llevados al Gulag para enfrentarse a otro jugador caído en un tiroteo de 1 contra 1 donde el ganador se lleva todo, para tener la oportunidad de volver a desplegarse en la pelea. Además, los jugadores pueden ganar suficiente efectivo en la partida para comprar un Kit de Resurrección para curarse a sí mismos después de ser derribados por un oponente. Los jugadores también pueden traer de vuelta a los compañeros eliminados ganando suficiente Efectivo en la partida para comprar el despliegue de los miembros del escuadrón caídos en las Estaciones de Compra repartidas por todo el mapa.



Warzone también presenta el nuevo modo de combate a gran escala Saqueo, donde la variedad de libertad y jugabilidad de Battle Royale se encuentra con la acción rápida de Call of Duty.

En Saqueo, los equipos entran en una carrera llena de acción para recolectar la mayor cantidad de Efectivo posible en la partida al saquear Cajas de Suministros, eliminar oponentes, completar Contratos o controlar ubicaciones clave de depósitos de Efectivo en todo el mapa.

Cada jugador obtiene reapariciones ilimitadas, su propio armamento, rachas de bajas y más, ya que emplean múltiples estrategias de equipo para crecer y salvaguardar su recolección de Efectivo en el juego.

Hay una variedad de formas de lograr la victoria, creando momentos épicos casi infinitos y posibilidades creativas para ganar este atraco en el campo de batalla.

Call of Duty: Warzone soporta el juego cruzado y presenta una progresión unificada con Call of Duty: Modern Warfare. Para los jugadores que ya poseen la versión completa de Modern Warfare, todo el contenido ya ganado, incluidos los elementos del Pase de batalla, los Operadores, las armas y los elementos de personalización se transferirán a Warzone, y toda la progresión obtenida en Warzone contará para la progresión general de Modern Warfare. Para los jugadores que no poseen la versión completa de Modern Warfare, todo el progreso y los elementos que hayan ganado en Warzone serán recompensados ??en Modern Warfare, si alguna vez eligen comprarlo.

Además, Warzone comparte la misma tienda de artículos y el sistema de Pase de Batalla que Modern Warfare, que incluye un nuevo Operador, Armas, Proyectos de Armas, Trajes de Operador, Fichas de XP y mucho más. El sistema De Pase de Batalla permite a los jugadores desbloquear dos nuevas armas funcionales gratuitas, hasta 300 Puntos COD, tarjetas de visita y más con solo jugar. Aquellos que quieran llevar su juego a un nivel completamente nuevo pueden comprar el Pase de batalla de la Temporada Dos por 1,000 Puntos Call of Duty para acceder a desbloquear hasta 100 niveles de contenido nuevo, incluido un desbloqueo instantáneo para el icónico Operador de Fuerzas Especiales, el teniente Simon “Ghost” Riley.

El Paquete de Defensor Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) también está de regreso en la tienda de Call of Duty por un tiempo limitado e incluye once artículos digitales en el juego, incluida la variante de arma cosmética Defender Pistol, un camuflaje de arma y un reloj. El 100% de los ingresos netos de Activision recibidos del Paquete van directamente a Call of Duty Endowment, una organización sin fines de lucro que ayuda a los veteranos en los Estados Unidos Y el Reino Unido a encontrar empleos civiles de alta calidad.

En tan solo 24 horas, más de 6 millones de jugadores han entrado a #Warzone.

Más información en el Blog de Activision Games .