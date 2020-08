HUAWEI GameCenter lanzado a nivel mundial

Huawei anunció la puesta en marcha de su servicio oficial de juegos y su plataforma de distribución, HUAWEI GameCenter, en 33 países de todo el mundo. El GameCenter es una plataforma diseñada para reunir a las comunidades de juegos móviles con contenido de alta calidad y recompensas.

Los usuarios de Huawei en Asia Pacífico, Europa, América Latina, el Medio Oriente, África y otras regiones ya pueden disfrutar de una experiencia de juego más rica al descargar y utilizar el HUAWEI GameCenter en la AppGallery, la tienda de aplicaciones de la compañía.

GameCenter crea una plataforma central de servicios de juego y una experiencia única para los usuarios, proporcionando a los gamers una experiencia más rica a través de dos servicios básicos: de contenido y bienestar del usuario. Con GameCenter, los usuarios pueden acceder a los juegos de pre-compra, a los últimos lanzamientos y a los más populares. Además, pueden aprovechar los paquetes y ofertas exclusivas de juegos en línea a través de los cuales los usuarios pueden subir el nivel de su perfil, desbloquear más descuentos y disfrutar de increíbles beneficios. Entre las principales ventajas están: juegos exclusivos como cluyen Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA y más.

Entre los juegos más populares están: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends-Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world y más.

Los usuarios encontrarán varios paquetes exclusivos para el HUAWEI GameCenter. Por ejemplo, cuando jueguen Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG, pueden obtener beneficios exclusivos, como monedas de oro y accesorios de tiempo limitado, lo que les brindará una experiencia de juego más agradable. Además, hay sorpresas que los usuarios pueden descubrir mientras exploran el nuevo centro de juego.

Con GameCenter, los desarrolladores pueden atraer y retener a los jugadores de todo el mundo, mientras logran un gran éxito empresarial

GameCenter les ofrece a los desarrolladores la oportunidad de llegar a los más de 700 millones de usuarios de Huawei a escala mundial. Actualmente hay 1.6 millones de desarrolladores de los Huawei Mobile Services (HMS) que ya están creando experiencias únicas y nuevas que incorporan las capacidades de Chip-Dispositivo-Nube de Huawei.

También están impulsando su potencial para llegar a más aficionados a través del ecosistema de los HMS, el cual proporciona capacidades en todos los escenarios, canales de distribución global, gestión operativa de ciclo completo y apoyo.

Actualmente, el HUAWEI GameCenter está asociado con las principales compañías mundiales de juegos como los de Lilith, IGG, Gameloft, Forshow, entre otros.

Para los desarrolladores del sector de los juegos, la llegada del GameCenter proporciona aún más beneficios, por ejemplo: