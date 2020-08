¿Por qué Trump quiere vetar a WeChat?

Gran sorpresa causó el anuncio de que WeChat es otra de las apps que busca el gobierno de Estados Unidos prohibir en caso de no ser vendida, aunque no sorprende dado el anuncio de que van detrás de toda empresa de hardware y software de origen chino… Sin embargo esta app va más allá de ser solo un mensajero y por eso es que corre riesgo de ser eliminada.

WeChat es usado para conversar, leer noticias, comprar, compartir multimedia, pagar cuentas, informarse, enviar dinero.. por lo que extraña que de la nada de repente sea uno de los principales objetivos de Trump…o tal vez por eso lo sea.

Esta es una de las pocas apps que el gobierno chino permite que sea usada en su país y también a nivel internacional, sobre todo cuando hay familia, amigos y trabajadores en diferentes partes del mundo y allá está el problema para ser considerada un medio de “filtración de información”, llevando datos entre ambos países, lo que “pone en riesgo la seguridad de los datos de los ciudadanos de Estados Unidos”.

Este es el motivo por el cual se giró una orden ejecutiva de parte del Presidente Trump. Con ella ni Play Store o la App Store podrían incluirla, afectando a los mil 200 millones de usuarios mundiales mensuales y evitando tratos comerciales con Tencent.

Es la continuación de una guerra comercial que ya no solo afecta al hardware sino al software y las relaciones comerciales entre ambos países, si bien Google, Facebook son parte de las empresas prohibidas en China. A diferencia de TikTok, WeChat se ha usado como un medio para controlar los contenidos por parte de las autoridades de su país.

Las implicaciones políticas evitarían la apertura amistosa entre ambas naciones, lo cual no había sido impedimento en administraciones previas, dado a que no es una app muy popular como otras opciones, hasta que empezó a convertirse en rival de WhatsApp.

Si queda prohibida, empresas de Estados Unidos no podrán anunciarse en China y la app no podrá actualizarse o usarse en el peor de los casos. Tencent tampoco podría comprar piezas para sus servidores, imposibilitando ofrecer sus productos y servicios en los países en donde sean utilizados.

Entre los negocios que posee Tencent y que se verían afectados están videojuegos como Riot Games,(es dueño de League of Legends), una parte de las acciones de Epic Games, (quien posee Fortnite), al igual que de Tencent Pictures, quien ha producido “Wonder Woman” y la versión actual de “Terminator”, se verían afectados. De forma indirecta afectaría a Tesla y Snap ya que posee acciones de las mismas y hasta de la cadena canadiemse de cafés Tim Hortons.

Hay un actor fundamental que no es tomado en cuenta y que se vería muy afectado: Apple. Esto es porque es prácticamente la única app permitida para hacer el resto de funciones que no logra un mensajero y que sin esta, no tendría caso adquirir un iPhone, ya que para poder meterla, de forma no legal, hay que violar la garantía de Apple.

Por ahora Tencent se encuentra analizando el real significado de la orden ejecutiva, ya que es confusa y vaga, y ha hecho que las acciones de Tencent caigan a pesar de que un oficial después dijo que la orden es “solo para WeChat” y no para el resto de los productos de la empresa.

Con información de New York Times, BBC y Gizchina