Si estás buscando convertir tu televisor en un Smart TV seguramente sea porque quieres poder disfrutar en el de Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Spotify o YouTube. Pero estas son las funciones básicas que cualquier persona busca, cuando en realidad hay muchas otras que pueden ser igual o más interesantes y no son tan conocidas. Desde compartir la pantalla de tu celular hasta navegar por internet y entrar a un casino en línea exprime tu Fire TV con estas aplicaciones imprescindibles.

Fire TV

Esta es, sin ninguna duda, la primera aplicación que tienes que instalar, aunque no será en tu stick sino más bien en tu teléfono. Con esta app podrás utilizar tu smartphone como control a distancia y como teclado externo, volviendo mucho más fácil y cómodo necesidades como el ingreso de datos y contraseñas.

Esta aplicación la puedes encontrar disponible tanto para iOS como para Android, así que sólo debes descargar a tu store favorito y descargarla en tu teléfono.

Downloader

Esta aplicación es sinónimo de utilidad, no puedes dejar de instalarla en tu Fire TV. Su función es facilitar la instalación de cualquier tipo de apps, incluso de las que no están en el store oficial de Fire TV. Además incluye un buscador y la posibilidad de colocar directamente el link de la descarga. Para que su uso sea más cómodo recuerda instalar Fire TV Remote en tu teléfono. Estamos convencidos que esta aplicación no te decepcionará.

Ya que aquí podremos aprovechar de poder instalar aplicaciones desde fuentes externas, y como el sistema operativo de Fire TV está basado en Android, tendrás que activar la opción para instalar cualquier aplicación con sólo tener el APK desde el menú de configuración..

Firefox

Si quieres navegar por internet entonces podrás descargar el famoso explorador en tu Fire TV. Podrás acceder a todas las páginas que lees diariamente, entrar al casino en línea y revisar tu correo electrónico. Firefox es indispensable. Aunque no pienses en darle mucho uso, siempre recomendamos tenerlo instalado por cualquier necesidad que pueda aparecer.

AirScreen

Esta es una aplicación que nunca dejaremos de recomendar. Con ella podrás compartir lo que haces con tu teléfono Android o iPhone en tu Fire TV. Ideal para compartir con tus amigos y familia tus fotos favoritas o para disfrutar tu videojuego preferido en pantalla grande.

VLC for Fire

VLC probablemente haya sido, o es, uno de tus programas favoritos para ver videos en la computadora con el que puedes reproducir casi cualquier formato. Si quieres un reproductor simple y eficaz para acceder al contenido de unidades USB entonces VLC for Fire es una elección que no tendrás que pensar dos veces.

Twitch

No hay fan del del streaming ni de los e-sports que no pase horas en esta app. Para tu fortuna está disponible en Fire TV en cualquiera de sus versiones. Si nunca antes oíste hablar de ella en esta red social encontrarás streamers de todos los países del mundo transmitiendo en vivo como juegan videojuegos. Aunque también encontrarás chefs, profesores de yoga e influencers hablando sobre lo que más saben en cualquiera sea el área que te interese.