Netflix no podía dejar pasar la tendencia de los Vtubers, también conocidos como YouTubers virtuales, por lo que esta semana presentó a su propio streamer virtual quien será la que promocionará sus futuras series y películas de anime dentro de su plataforma.

El personaje se llama N-ko Mei Kurono, y Netflix la describe como la nueva embajadora del anime de la compañía. La empresa está utilizando la tendencia como una forma de promover su creciente interés en el anime. Netflix planea lanzar 40 series de anime en 2021, después de que en un año la cantidad de anime consumido en Estados Unidos se duplicó.

N-ko es interpretado por un empleado de Netflix que trabaja en su alineación de anime. El propósito principal es promover series de Netflix, pero también tratará de encajar con el resto de la comunidad vtuber y convertirse en una figura para todos los espectadores.

Por otro lado, la compañía ha lanzado la función Play Something, la cual ya está disponible en México y en todo el mundo. Se trata de una característica que, al hacer clic sobre dicha opción, Netflix elegirá una película o serie de TV en función de tus preferencias de contenido y hábitos de visualización.

El algoritmo reproducirá contenido que no hayas visto antes, algo que está en tu lista de deseos, contenido que ya hayas visto, o una película o serie que empezaste a ver, pero aún no has terminado. La opción aparecerá debajo de tu nombre de perfil cuando inicies sesión, y también podrás encontrarlo en el menú de navegación en el lado izquierdo de la pantalla.