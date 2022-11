Vaya noticia la que hemos recibido los fans de Gears of War, el juego que debutó en Xbox 360 y que desde entonces se ha vuelto una franquicia de culto con millones de seguidores en todo el planeta.

Ahora, este juego pasará a la pantalla grande, así lo anunció la plataforma de streaming Netflix, quien confirmó que adaptará este juego a una película de acción real o live action. Pero eso no es todo, no quedará en solo una cinta, sino que el gigante del streaming confirmó también que estrenará una serie animada para adultos, la cual dará pie a más proyectos de la franquicia.

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow! pic.twitter.com/3zInFSnUu4

— Netflix (@netflix) November 7, 2022