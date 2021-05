Samsung está impulsando fuertemente entre su línea de pantallas y monitores su tecnología Neo QLED y claro también microLED en prácticamente la gama alta y premium en su oferta en este segmento, para lo cual realizó un seminario técnico dentro del marco Visual Display Tech Seminar 2021, en donde dio detalle de los principales aspectos de las líneas que lo integran (Neo QLED 8K/4K, MICRO LED), en donde repasamos lo más importante de los anuncios realizados.

Going green

Para nadie es de extrañar que Samsung está haciendo todo lo necesario para reducir su huella de carbono y evitar los desperdicios. Así con sus cajas con empaques ecológicos en las líneas Neo y LifeStyle busca dar nueva vida a los cartones corrugados, convirtiéndolos en piezas decorativas o de utilidad en la casa, que de paso es una forma divertida en que se puede involucrar toda la familia y evitar tirar 200 mil toneladas de basura. No olvidemos que también el control remoto solar evita el uso de 99 millones de baterías doble A al cargarse con la luz artificial o del sol.

MicroLED

Samsung considera que es la mejor solución para los entornos sin importar el tamaño ni lugar de uso, sobre todo en las opciones que lanzará este año en el segmento comercial, en tamaños de 99, 88 y 76 pulgadas, debido a que antes solo estaba disponible para el segmento de negocios.

Entre los beneficios de usar una pantalla LED de que emisión automática, ofrece están un contraste alto, sin difusión de la luz, muestra los detalles en escenas oscuras o muy brillantes, con colores vívidos y realistas, eliminando la necesidad de retroalimentación y filtros que se emplean en las pantallas regulares. Para aprovechar todo esto emplea las siguientes tecnologías

Microprocesador IA, para ofrecer colores exactos y reales, destacando el brillo, el color y detalle y hasta poder crear nuevos colores, HDR sin saturaciones ni distorsiones.

Materiales inorgánicos. Son durables y duraderos, no pierden pixeles con el uso al paso del tiempo.

Diseño. Prácticamente sin cables en el modelo de 110 pulgadas con arena sound, seguimiento de objetos y sonido envolvente 3D.

Vista multiview. Basada en los Smart TV la cual permite ver varias pantallas de forma simultánea.

NEO QLED

Esta línea en 2021 no solo se actualiza, sino que agrega innovación y transformación, sobre todo en la parte de la calidad de imagen. Entre las partes técnicas mejoradas se encuentran una nueva fuente de luz llamada Quantum Mini LED, y Quauntum Matrix, para controlar los rangos de grises en las fuentes de luz.

Por su parte el procesador NeoQuatum mejora con ayuda de la IA y sus 16 redes neuronales la calidad y con Quamtum Nini LED se ofrece negros mas profundos con mayor contraste. Quantum Matrix evita distorsiones y mejora la relación de contraste también en escenas más brillantes. La red neuronal multi inteligente en el procesador Neo Quantum mejora la claridad y contraste al analizar el contenido entrante al usar 16 redes en vez de una, empleando el aprendizaje profundo para determinar las partes que lo requieren en la imagen sobre todo en contenidos en straming, aumentando el brillo y contraste en objetos y dejando el fondo negro y resaltando la imagen principal.

Actividades en el hogar

En esta sección Samsung prácticamente nos recuerda los servicios que ayudan a la gente a mejorar la vida y entretenerla. En primer lugar, tenemos al ya conocido servicio Samsung TV Plus, el cual se lanzó en 2015 y que llegó desde 2020 a México. Este es gratis para todos los usuarios de Smart TVv de la marca, el cual ofrece noticias, entretenimiento. En este año mejora la interfaz, haciendo fácil de navegar entre sus opciones y también está disponible en más países, así como con dispositivos móviles. Actualmente se ofrece en 15 países y llegará a 10 más con sus 750 canales (y más por llegar), en los modelos compatibles lanzados entre 2016 y 2021, en los que viene preinstalado. Dependiendo de la disponibilidad, se puede incluso descargar en la app Samsung TV Plus.

Home Training. Derivado del servicio Samsung Health, en los Smart TV de 2020, es una alternativa segura para ejercitarse en casa para actividades fitness y de mindfulness, que además incluye monitoreo de sueño y estrés, al vincularse con la cuenta Samsung de tu smartwatch de la marca. Todos los contenidos son gratuitos excepto algunos en zonas determinadas que después de mayo tendrán costo.

La función Smart Trainer es exclusiva para el modelo Q7 (solo para Estados Unidos, reino Unido, Canadá y Corea), en donde por medio de una cámara se detecta y analiza los movimientos en tiempo real para ofrecer retroalimentación instantánea de la sesión además de comentarios, insignias y metas mensuales por lograr. Es compatible con Bixby de forma oral o con acceso de forma directa en el control remoto.

Gaming TV. Sin duda este es uno de los principales usos dados a los monitores desde la pandemia. Las funciones se destacan principalmente en los modelos 4K a 120 Hz de la línea Neo QLED, que la hacen compatible con FreeSync Premium Pro de AMD, para evitar lags, ofrecer calidad HDR, contrastes y colores vívidos en el modo de juego, para ofrecer una experiencia precisa y vívida, con control de fondo a 12 bits. Cuenta con la ya conocida Game Bar, que ayuda a personalizar los ajustes para personalizar la experiencia de juego en aspectos como HDR, relación de pantallas entre otros apartados de la interfaz y con el modo Auto Game y Super Ultra Wide Game View, se proporciona un rendimiento perfeccionado, funciones de gráficos en movimiento, un retraso de entrada reducido sin necesidad de comprar equipos premium para poder ver todos los detalles que ayuden a ganar el juego. También cuentan con sonido envolvente que ayuda incluso a localizar a los enemigos para mejorar la experiencia al conectarse con bocinas compatibles. Se puede conectar a tu Pc con ayuda de Samsung Dex para ser productivo y con acceso a Office 265 y Docs.

LifeStyle

En este apartado prácticamente es una recopilación de los lanzamientos hechos recientemente en la línea de pantallas de 2021, en donde the Frame, con su millón de equipos vendidos a nivel mundial, llegará a más países, con 5 opciones de color, en tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas, siendo 46% más delgado en 2021. Incluye el modo Art Enhancer y Auto Curator, el cual sugiere nuevas piezas de arte, de acuerdo con los intereses de las personas. A finales de año se lanza el accesorio My Shield en diversas modalidades de configuración en color beige y blanco.

The Serif por su parte será compatible con Airplay 2 y se lanzará en 50 pulgadas. The Sero recibirá dos actualizaciones de software el cual incluirá AirPlay 2, orientación en formato vertical y horizontal además de compatibilidad con TikTok.

No podía faltar el televisor para exteriores The Terrace el cual es LED 4K con un brillo de 2000 nits para verse en plena luz del dia y pantalla antirreflejo, con funciones de una Smart TV y protección IP55, el cual llegará a más países. Finalmente está el proyector láser The Premier, compatible con 4K HDR+, con su capa trilaser que reproduce contenidos hasta a 130 pulgadas y 2800 lúmenes con sonido envolvente y funciones de smart tv para acceder a tus contenidos favoritos.

Sonido

No puede faltar para completar la experiencia, los accesorios ideales, como lo son las bocinas. En este caso barras de sonido que ofrecen sonido inmersivo. compatible con Dolby Atmos y , DTS: X. La serie Q se resaltó, integrada por los modelos Q900A, Q700a, Q800 A, q600 A y la Q950A que es la primera del mundo con 11.14 canales y que ofrece audio en todas las direcciones.

Las barras de sonido cuentan con Smart Fit Sound, espacio AutoEQ, Tap Sound para conectar con un toque sin necesidad de configuraciones y se sincronizan desde el smartphone. Cuentan con la opción Active Voice Amplifier para que en eso ruidos externos que interrumpen o bloquean el audio de los programas, se resalten los diálogos.

Se anunció que las barras de sonido de la serie S modelos S60A y S61A, están diseñadas para usarse con the Frame, con función de detección cuando se está en el modo de juego para sincronizarse con el televisor de forma automática.

Smart Monitor

Finalmente el último producto del que se habló es el smart monitor, el cual promete no necesitar una computadora para poder acceder a contenidos como los de office 364 y Docs, ya que viene integrados en su interfaz y es compatible con Samsung Dex de forma inalámbrica, así como Tap View y Cast. También es compatible con AirPlay 2 y en su app store se puede acceder a Netflix, YouTube o Prime video, por medio de voz o la tecla de acceso. Como es un dispositivo multiuso, cuenta con optimizador de brillo y color para cuidar la vista, eye saver contra luz azul, evitando el cansancio visual. Estará disponible en dos modelos: M7 UHD de 32 pulgadas con HMD 10, USB, y USB C (65W) además del M5 en opciones FHD de 27 pulgadas o de 32 pulgadas con HMD10 y USB. Todos con altavoces a 5W. Emplea Tizen como sistema operativo.