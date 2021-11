Netflix es el gigante del video streaming con varias superproducciones tanto en cine y televisión, pero desde hace meses se introdujeron en la industria de los videojuegos al ofrecer su propio servicio para todos sus suscriptores. Algunos juegos estaban disponibles en ciertos países como fase de pruebas, pero ahora ha llegado oficialmente a todo el mundo.

La empresa anunció que estrenarán sus primeros videojuegos en México y otras partes del mundo. Serán cinco los títulos que los usuarios podrán disfrutar desde hoy en la tienda de aplicaciones Google Play. Es importante mencionar que por el momento solo los usuarios de Android tendrán acceso a este nuevo servicio. Aquí están los primeros juegos ya puedes jugar:

Los juegos estarán disponibles para los usuarios Android, aunque en un futuro se expandirá a otros sistemas operativos. Otro de los requisitos para acceder a este nuevo beneficio es tener una membresía activa del servicio, y debes saber que no habrá costo adicional.

?? Let the Games Begin??

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021