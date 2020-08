ROG Strix G15 Electro Punk CHERRI Edition, la laptop gamer para mujeres

Si alguna vez sentiste la necesidad de tener una laptop gamer un poco más femenina, ASUS acaba de hacer tus sueños realidad. ASUS Republic of Gamers anunció oficialmente la esperada laptop para los y las fanáticas del color rosa: la nueva ROG Strix G15 Electro Punk CHERRI Edition y sus complementos para una experiencia inmersiva, periféricos Electro Punk, Mouse ROG Strix Impact II EP, Mousepad ROG Sheat EP y los Audífonos Gamer ROG Strix Go 2.4 Electro Punk.

Inspirada en colores neón, esta edición especial nace como una nueva manera de ofrecer al público gamer una mayor apertura y la posibilidad de expresar su personalidad sin tener que depender de la iluminación RGB. Además, ASUS decidió otorgar a esta edición especial, el nombre de la gamer profesional mexicana, Hannah Wotton, mejor conocida como Cherrigan, que es parte de ROGirls desde hace ya un par de años.

En México, el público gamer se ha visto al alza durante los últimos años, por lo que, ASUS ha tomado la nueva ROG Strix G15 Electro Punk CHERRI Edition como una oportunidad para poder ampliar sus audiencias. De acuerdo con un estudio realizado por Newzoo, cerca de 60 millones de personas ya están vinculadas a la industria de los videojuegos en nuestro país, representando la posición número 12 a nivel mundial del mercado. Del cual, en la industria de videojuegos en computadora, alrededor de 47% es representado por hombres jugadores, mientras que un 41% ya fue alcanzado por mujeres.

Los diseñadores de ASUS ROG sabían que para poder crear una laptop innovadora y que rompiera los esquemas del mercado, deberían tener un color único y diferencial. Por ello, examinaron 10 tonos de rosa y coral, en diferentes iluminaciones y entorno, y finalmente, partiendo de la inspiración del Cyberpunk, se decidieron por el código de color hexadecimal #F7266B; un color que refleja gran energía.

Para esta edición, ROG también incluyó los periféricos con los colores de Electro Punk se pueden encontrar ahora en los audífonos para juegos ROG Strix Go 2.4, el teclado para juegos ROG Strix Scope TKL, el ratón para juegos ROG Strix Impact II y otros accesorios de juegos y de estilo de vida.

ROG Strix G15 Electro Punk CHERRI Edition: rosa y poderosa

Finalmente, diseñada como una máquina poderosa de 15 pulgadas, la laptop gamer ROG Strix G15 se enfoca en los fundamentos del gamer y cuenta con una franja elegante de color rosa, alrededor de la carcasa, que refleja el borde contorneado del panel táctil, mientras que patrones de texto ROG adornan el chasis.

Los toques más brillantes incluyen teclas WASD resaltadas y un imperdible logotipo ROG rosa en la tapa, que probablemente, es uno de los detalles más destacables de este nuevo diseño.

En el interior de esta laptop gamer encontrarás la GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. También cuenta con la última tecnología del Procesador Intel i5 de décima generación con 8 núcleos y 16 hilos para acelerar el trabajo y el juego cotidianos. Y gracias a su compuesto térmico de metal líquido en su procesador, funcionará con menor ruido.

Como era de esperarse de una laptop gamer del calibre ROG, ROG Strix G CHERRI Edition está equipada con una pantalla FHD y tasa de refresco de 144 Hz. La ROG Strix G15 se completa con una red Wi-Fi 6 ultrarrápida para una menor latencia y menos retraso en redes compatibles, almacenamiento SSD NVMe PCIe 3.0 que se ejecuta en RAID 0 para tiempos de carga de velocidad warp, y tiene la capacidad para expandir tu RAM hasta 32G.

Si bien aún podremos encontrar la nueva laptop ROG Strix G15 en su tradicional color negro, y a su próxima hermana, la nueva ROG Strix G15 Glacier Blue HAPPY Edition, en azul, la nueva laptop rosa de ROG es sin duda un Strix que rompe con estereotipos.

Audífonos Gaming ROG Strix Go 2.4 Electro Punk

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk es un auricular inalámbrico USB-C de 2,4 GHz que permite un audio estable y sin retrasos en dispositivos inteligentes, PC, Sony PlayStation, Microsoft Xbox o Nintendo Switch(en modo portátil). La edición Electro Punk tiene ribetes rosados en la diadema, las almohadillas y el logo de ROG para darle un toque especial, mientras que el resto se mantiene en negro para evitar manchas.

Strix Go 2.4 tiene un micrófono de brazo desmontable alimentado por la tecnología de cancelación de ruido de Inteligencia Artificial, que elimina el ruido de fondo no deseado para una comunicación de voz clara para el trabajo o el juego. Los botones incorporados mantienen los controles de volumen y del micrófono al alcance de la mano, mientras que la tecnología de desviación de la señal asegura un amplio escenario de sonido para un audio inmersivo en el juego. La función de carga rápida proporciona hasta tres horas de uso después de una carga de sólo 15 minutos, y los usuarios pueden disfrutar de hasta 25 horas de uso con una carga completa. Strix Go 2.4 viene con un adaptador de USB-C a USB 2.0, así como un conector de 3,5 mm para asegurar la compatibilidad con varios dispositivos.

Teclado Gaming ROG Strix Scope TKL Electro Punk

El nuevo teclado gaming ROG Strix Scope TKL Electro Punk cuenta con llamativas teclas rosas para lo esencial como la barra espaciadora, el retroceso y las teclas de cursor, con iluminación RGB Aura Sync personalizable en todas las teclas, el logo de ROG y debajo del chasis.

Este teclado mecánico compacto está especialmente diseñado para juegos multijugador de ritmo rápido. Cuenta con una tecla Ctrl izquierda ampliada que es fácil de encontrar en una sesión de juego frenética, y con interruptores Cherry MX para pulsaciones táctiles y sensibles. Con su construcción duradera, con tapa de aluminio y tamaño compacto, Strix Scope TKL Electro Punk es fácil de encajar en las mochilas para viajar a LANs, torneos y otros eventos deportivos.

Mouse Gaming ROG Strix Impact II Electro Punk

Diseñado para los jugadores profesionales, ROG Strix Impact II se desliza suavemente sobre las superficies y presenta una ergonomía optimizada para la comodidad. Su ligero chasis de 79 g dispone de un mecanismo de botones pivotantes para que los clics del ratón sean sensibles y táctiles, y el cordón recubierto de goma suave minimiza los enganches y la resistencia.

El sensor óptico de 6.200 dpi asegura la precisión y la respuesta, mientras que el botón DPI permite a los jugadores cambiar entre cuatro perfiles de sensibilidad sobre la marcha. Un exclusivo diseño de enchufe de interruptor de ajuste a presión hace que sea fácil cambiar la resistencia al clic y también extiende la vida útil del ratón, y los cinco botones programables pueden ser personalizados para adaptarse a cualquier estilo de juego.

La rueda de desplazamiento, el logo de ROG y los botones programables sobre el reposapiés están acabados en rosa, por lo que destacan sobre el chasis negro de Strix Impact II Electro Punk. Con la iluminación RGB habilitada por Aura Sync integrada en el logo, la rueda de desplazamiento y la parte delantera, este aturdidor brilla de arriba a abajo.

MousePad Gaming ROG Sheath Electro Punk

Con 35 pulgadas de ancho y 17 pulgadas de profundidad, la alfombrilla para ratón ROG Sheath Electro Punk Gaming proporciona una comodidad y una amortiguación inigualables para los periféricos de ROG. Su parte superior de tela firmemente tejida asegura una superficie de deslizamiento suave, mientras que un respaldo antideslizante asegura que la alfombrilla se mantenga en su lugar. Las puntadas reforzadas a lo largo de su borde brillante limitan el deshilachado, mientras que la tela predominantemente negra en el lado derecho ayuda a minimizar las marcas de roce en las áreas más transitadas.

Mochila Gaming ROG Ranger BP1503 Electro Punk

La mochila gaming ROG Ranger BP1503 Electro Punk tiene bordes rosas y parches ROG. Su exterior duradero, ligero e hidrófugo protege el equipo de las lloviznas y las salpicaduras diarias. La malla en el interior permite a los usuarios organizar sus cables sin enredos, mientras que un compartimento acolchado mantiene seguro y protegido un portátil de hasta 15 pulgadas.

ROG Strix G15 Electro Punk CHERRI Edition ya está disponible en México, y podrás encontrarla en Best Buy y Amazon.