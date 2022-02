El metaverso será un sector que será muy importante para las empresas y los usuarios en los próximos años, pues desde un mundo completamente virtual podrás interactuar con amigos, ir al supermercado e incluso ordenador hamburguesas. McDonald’s no quiere quedar fuera de esta adopción tecnológica, por lo que ha confirmado que abrirá sucursales en el metaverso.

La empresa restaurantera combinará el mundo virtual con el físico ofreciendo su característico menú a los usuarios. La cadena estadounidense ha dicho que está preparando la apertura de su primer restaurante virtual con productos reales y virtuales, pero que al fin de cuentas podrán entregarse a domicilio dentro del mundo real.

McDonald’s is headed to the metaverse.

The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer “a virtual restaurant featuring actual and virtual goods” and “operating a virtual restaurant featuring home delivery.”#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl

— Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022