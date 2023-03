¿Fotografía o imagen creada con IA?

Unas “fotografías” de un supuesto arresto de Donald Trump se volvieron virales en internet, pero eso no es todo, muchas personas creyeron que eran verdaderas ¿Pronto no podremos distinguir la realidad de imágenes realizadas mediante una Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial sigue avanzando

Ahora hay algunas apps de Inteligencia Artificial como Midjourney, Photoleap, Craiyon y DALL-E2 (que se ha integrado hace poco a Bing) que están de moda por su capacidad de crear imágenes muy realistas.

Resulta que esta semana, unas imágenes de un supuesto arresto del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fueron virales en redes sociales, y algunos las compartieron pensando que eran verdaderas, eso demuestra lo precisas que pueden ser estas IA´s.

Las apps de IA para crear imágenes no siempre son perfectas y pueden cometer errores raros en detalles que no son tan importantes para lo que se les está pidiendo. Aquí te dejamos algunos consejos para que no te engañen con estas imágenes de inteligencia artificial.

Errores principales

Por ejemplo, en las imágenes de Donald Trump, la IA se enfocó en hacerlo lo más parecido posible al exmandatario porque él era el protagonista de la foto. Así que los errores se notan más en los bordes o en otras personas que no son tan importantes en la foto.

La mano del policía del extremo derecho es enorme en comparación con su cuerpo. Y hay una pierna y un zapato que no pertenecen a nadie, se parecen a la ropa de Trump, pero su posición no tiene sentido.

Además, hay manos en la imagen que están poco definidas y no pertenecen a nadie que se pueda ver claramente en la foto. Esos detalles raros y la textura extraña que tienen las imágenes hechas por IA son como pistas para saber si son reales o no.

Pero como la tecnología avanza de manera acelerada, los errores van a ir disminuyendo y las imágenes van a ser más parecidas a las de verdad. Para combatir esto, han aparecido herramientas que detectan los patrones que usan las IA para crear las imágenes.

Por ejemplo, el GAN Detector de Mayachitra Inc. está en fase demo y lo que hace es analizar las fotos y compararlas con una base de datos de lo que usan las IA para generar las ilustraciones. Así puede predecir si una foto es artificial o no.

Además de que las imágenes generadas por IA pueden crear desinformación, hay científicas como Joy Buolamwini que han encontrado sesgos racistas en estas imágenes.

El racismo y la discriminación que las nuevas tecnologías adoptan y promueven han sido documentados desde los primeros algoritmos de los motores de búsqueda como Google o Bing.