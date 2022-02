Con motivo de su 30 aniversario, la marca que se dedica a fabricar componentes y accesorios para computadoras Cooler Master ha presentado un gabinete de PC exclusivo para los gamers amantes de los sneakers. Se trata del gabinete que lleva por nombre Sneaker X, que es literalmente una carcasa en forma de tenis cuyo diseño es completamente excéntrico.

Esta es la pieza ideal para los jugadores que acostumbran a coleccionar sneakers, por lo que esta es una muy buena manera de atrapar a estos fanáticos, pero dentro de la industria de las computadoras modificadas. El fabricante colaboró directamente con JMDF, un modder que tiene bastante recorrido en estos productos, por lo que la calidad de su trabajo está garantizada.

El gabinete está inspirado en algunos de los tenis más caros y exclusivos que se venden en el mercado de marcas como Nike, Adidas y Balenciaga. Cooler Master afirma que todos los componentes internos caben perfectamente en el gabinete en forma de sneaker, tanto la CPU como la GPU están integrados de tal manera que el sistema de refrigeración AIO trabaje cómodamente y mantenga una buena temperatura para un uso sin sobrecalentamiento.

JMDF revela que este PC tiene una fuente de alimentación de 600W, lo que sugiere que esta computadora no tiene un tamaño pequeño, al contrario, sus dimensiones son robustas, y su factor forma hace que ocupe mucho espacio en el escritorio. No obstante, esto no será problema para los miles de aficionados que esperan con ansias la disponibilidad de este gabinete.

Por desgracia, tanto Cooler Master como JMDF no han revelado el precio del Sneaker X, pero se dice que su precio será ligeramente inferior a los 3,000 dólares. Los primeros pedidos anticipados comenzarán en el tercer trimestre de 2022 y los envíos con suerte estarán listos a finales de este mismo año. Obviamente, la disponibilidad estará limitada y no se venderá en todo el mundo, solo en países seleccionados.