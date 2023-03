OPPO con la tecnología 6G en la mira

En México la tecnología 5G aún sigue siendo un mito en la mayor parte del territorio, sin embargo, OPPO ya se encuentra investigando y trabajando en la tecnología 6G

Un pequeño paso para las redes…

OPPO acaba de sacar su nuevo libro blanco sobre 6G que se llama “A Versatile 6G with Minimized Kernel: To Build the Mobile World”. Básicamente, OPPO ha estado investigando y explorando sobre el 6G y propone un sistema innovador llamado “sistema 6G versátil con kernel minimizado” que va a ser más práctico para la próxima generación de sistemas de comunicación móvil.

Este sistema modulariza las capacidades 6G y las combina según las necesidades de cualquier situación, lo que hace que las redes 6G sean más adaptables y eficientes para proporcionar soporte de comunicaciones para la convergencia entre dispositivos y redes en el futuro.

OPPO quiere hacer un mundo verdaderamente móvil con las tecnologías 5G y 6G. Con la 5G ya hemos avanzado en la tecnología de comunicaciones desde la simple “conectividad” al Internet de las cosas con multitud de dispositivos.

Integración de IA en telecomunicaciones

En cuanto a la tecnología 6G, OPPO cree que la clave está en la mayor integración de la tecnología IA en las redes de comunicaciones. Estas redes ya no solo van a transmitir datos, también van a transmitir y desplegar rápidamente un amplio conjunto de modelos IA para ayudarnos a gestionar y controlar todo tipo de cosas.

El libro blanco de OPPO propone que la 6G sea el facilitador de la comunicación entre el mundo virtual y el mundo real para construir el metaverso y hacer un mundo verdaderamente móvil. Para hacer esto posible, han propuesto el “sistema 6G versátil con kernel minimizado”, que consta de un “kernel 6G minimizado” y múltiples “subsistemas 6G” que comparten capacidades como IA, espectro y seguridad.

Este diseño integra tecnologías de seguridad, banda ancha móvil, detección, baja latencia y más. Comparado con el enfoque de 5G, esta solución permite optimizar la 6G de mejor manera para aplicaciones verticales.

OPPO pensando en el futuro

La tecnología 6G es algo muy nuevo y la industria todavía está tratando de entenderla. OPPO, como líder en este campo, comenzó a investigar sobre 6G en 2019, centrándose en los nuevos tipos de dispositivos y los requisitos de servicio necesarios.

Su investigación se centra en áreas como la integración de IA y comunicaciones inalámbricas, tecnología de comunicación de consumo cero, diseños centrados en el usuario, redes no terrestres y tecnología óptica inalámbrica y de terahercios.

En el futuro, OPPO continuará trabajando en llevar el 5G a más personas, mientras sigue explorando el potencial del 6G.