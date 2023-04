Samsung transforma tu iPhone en un Galaxy

Claro que Samsung quiere atraer a los usuarios de iPhone hacia sus productos. Es lógico si pensamos que ambas empresas compiten en el mercado de los teléfonos de alta gama.

En busca de clientes potenciales

Pero lo interesante es que la última estrategia de Samsung no consiste en hacer una lista de especificaciones técnicas del Galaxy S23 para compararlo con el iPhone 14 y demás. No, no, no.

Al parecer, Samsung piensa que “la mejor manera de convencer es que lo prueben por sí mismos”.

Y por eso se les ocurrió una idea que permite a cualquier dueño de iPhone probar el sistema operativo de Samsung en sus propias pantallas. Claro, la prueba tiene sus limitaciones, pero de todas formas es muy realista.

iOS está hecho de tal manera que no se pueden usar launchers como los que existen para Android, al menos no sin jailbreak. Pero se pueden utilizar webapps que actúan como si fueran un launcher. Y eso es lo que Samsung está proponiendo para los usuarios de iPhone que quieran probar One UI.

La idea es que escanees un código QR en la página web de Samsung usando la cámara de tu iPhone. Puedes abrir la página en un ordenador, tablet o en otro móvil y simplemente apuntar con la cámara.

Pero si ya estás navegando en el iPhone, puedes entrar directamente en la página sin necesidad de escanear nada. Una vez que estés en la página desde tu iPhone, te darás cuenta de que hay instrucciones muy fáciles de seguir.

Lo primero que tienes que hacer es agregar la página a la pantalla de inicio de tu iPhone, lo cual se hace desde el botón de compartir que aparece como un cuadradito con una flecha en el centro inferior.

Un launcher simulado

Después de que hayas añadido la página a tu pantalla de inicio, simplemente ábrela como si fuera una aplicación normal. ¡Y listo! ¡Tu iPhone se ha transformado en un Samsung Galaxy!

Verás la interfaz de One UI 5.1, como si tuvieras un Galaxy S23: su fondo de pantalla oficial, sus iconos, su menú de navegación, su menú de aplicaciones, sus aplicaciones… Incluso hay una guía para principiantes para que entiendas cómo funciona todo si nunca has usado un Galaxy.

Te avisamos que esto no es realmente un launcher, así que, si intentas abrir la cámara o la galería de fotos, no reemplazarán las aplicaciones nativas que tiene tu iPhone para esas tareas.

Pero te da la oportunidad de ver cómo son esas aplicaciones en un Galaxy. Además, al tocar algunos botones de la interfaz, encontrarás algunos mensajes de Galaxy que te guían y te explican en qué consisten y cómo funcionan en un teléfono de la marca.

Para salir de esta demo, solo tienes que hacer el gesto típico de iPhone para cerrar una aplicación. Y si quieres eliminar esta demo, solo tienes que mantener presionado su icono y luego pulsar en “Eliminar marcador”.

Obviamente, esto no es lo mismo que tener un verdadero launcher de One UI en iOS o probar un verdadero teléfono de Samsung ¿Hará Apple algo similar con una demo de iOS para Android? Probablemente no, pero también sería interesante.