Cambiar la ubicación del GPS es algo muy solicitado por los usuarios de iOS, sobre todo como método de seguridad y privacidad, ya que al ocultar nuestra ubicación será más difícil para los piratas informáticos saber donde estamos situados. Existen alternativas muy completas que nos permiten cambiar la ubicación del GPS de manera fácil y sin tantas complicaciones, una de las herramientas más robustas se trata de MockGo iPhone GPS Spoofer.

Con esta aplicación podrás ocultar o cambiar tu ubicación sin salir de casa, es tan fácil de usar que solamente debes elegir una zona del mapa para disfrazar la posición exacta. Este programa tiene como objetivo solucionar los problemas de ubicación de todos los usuarios, desde el cambio, el intercambio, la suplantación de identidad, la ubicación falsa, entre otras funciones. Lo más importante de todo es que la aplicación permite ir a cualquier lugar en el momento deseado con un simple clic y con conexión a internet, pero con una ubicación diferente.

Características principales de MockGo iPhone GPS Spoofer

La herramienta Foneazy tiene una multitud de funciones que en cuestión de minutos nos ayudará a cambiar la ubicación del GPS en el iPhone, y lo mejor de todo es que no se necesita jailbreak. La aplicación permitirá moverse por carreteras con movimiento de GPS simulado, también puedes teletransportarte instantáneamente la ubicación del iPhone a cualquier parte del mundo, además de que también podrás simular un movimiento más natural con la función exclusiva llamada joystick.

Con el programa tenemos acceso a muchas utilidades, como por ejemplo, podrás importar un archivo GPX para simular las pistas GPX fácilmente, además de agregar una lista de favoritos para recopilar ubicaciones, rutas personalizadas o rutas GPX. Una de las funciones más interesantes de este software es que permite cambiar el GPS de hasta 5 dispositivos simultáneamente, y es compatible con los últimos smartphones de Apple, como el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro con sistema operativo iOS 16.

MockGo permite simular un movimiento en el GPS cuando este no es cierto, así proteges tu privacidad, pero sobre todo tu seguridad. Pero no todo es cambiar el GPS para ocultar la ubicación exacta, este programa también sirve para poder jugar los populares juegos de realidad aumentada que requieren de la ubicación como Pokémon Go, Mobile Legends, entre otros. Jugarás sin moverte y sin salir, todo desde la comunidad de tu hogar. Con esto podrás hacer hacks de iOS para Pokémon Go o atrapar pokemones sin moverte del lugar de donde te encuentras.

¿Cómo cambiar la ubicación del GPS en el iPhone?

Si eres un usuario de iPhone y requieres ocultar o simular tu ubicación el programa MockGo iPhone GPS Spoofer es el más completo del mercado. Simular la ubicación es uno de los métodos más fáciles de hacer, pero siempre y cuando se utilice la herramienta de Foneazy. Es un eficaz software que nos permitirá realizar simulaciones GPS en el iPhone, sin la necesidad de jailbreak, este es un método cien por ciento seguro y sin riesgos.

Paso 1

Lo primero que debes hacer es descargar en tu computadora el software MockGo, es compatible tanto para Windows como para macOS. Tienes que conectar tu iPhone al ordenador, abrir el programa y dar clic en Iniciar.

Paso 2

El programa comenzará a cambiar la ubicación del GPS del iPhone. Verás tu ubicación actual en el mapa en una nueva ventana, en este punto debes enfocarte en el icono que se sitúa en la esquina superior derecha para habilitar el “Modo de teletransporte”.

Paso 3

Ahora, en este paso es importante que te sitúes en el cuadro de búsqueda en la parte superior izquierda, donde ingresarás la dirección de la ubicación a la que deseas teletransportarte o con la que quieras simular. Cuando hayas terminado debes hacer clic en el botón “Ir”.

Paso 4

MockGo mostrará la ubicación GPS que previamente ingresaste en el cuadro de búsqueda, ahora verás una ventana emergente en la cual tendrás que hacer clic en el botón “Mover aquí”, al hacer esto el programa simulará que realmente estamos en dicha dirección cuando esto no es cierto, esto es la magia que ofrece esta herramienta, la cual es una de las más completas del mercado.

Paso 5

Después de unos minutos la ubicación GPS de tu iPhone cambiará inmediatamente, con esto tendrás a tu disposición muchas posibilidades de usar apps que solo funcionan en una determinada región o jugar Pokémon Go desde la comodidad de tu hogar, todo sin salir de casa.

Otras características de MockGo de Foneazy

Cambiar la ubicación de tu GPS tiene muchas ventajas, como jugar juegos basados en la ubicación, como Pokémon Go, pero también podrás usar aplicaciones de citas como Tinder o Bumble modificando la ubicación original. Lo mejor de todo es que con este programa también puedes ocultar tu ubicación actual por completo, de esta manera te aseguras de que no te están rastreando en internet.

El programa tiene otras funciones que llaman bastante la atención, como lo es joystick, con este podrás cambiar la ubicación de GPS del iPhone de manera automática con 1 clic y cambiar de dirección en tiempo real. De la misma manera serán capaces de controlar el movimiento de tu GPS con las teclas W, A, S y D o con las teclas de dirección. Pero esto no es todo, hay movimiento de 360 grados, en el cual utilizarás las flechas hacia arriba y hacia abajo para avanzar o retroceder.

Otra de las ventajas que encontramos es la posibilidad de importar archivo GPX y así simular la ruta. Esto significa que podrás importar el archivo desde tu computadora a MockGo, cuando lo hayas hecho tendrás una visión general de la ruta en el archivo GPX, el cual simulará la misma ruta con un solo clic.

Características principales de MockGo:

Simula un movimiento natural en una ruta planificada

Teletransporta en segundos la ubicación GPS de tu iPhone a cualquier parte del mundo

Podrás desplazarte a través de carreteras con un movimiento de GPS simulado

Importar un archivo GPX para simular la pista GPX de manera fácil y rápida

Serás capaz de simular un movimiento natural con joystick

El programa permite añadir una lista de favoritos para recopilar ubicaciones o rutas personalizadas

Te permite cambiar el GPS de hasta 5 dispositivos

Ofrece compatibilidad con el iPhone 14 y iPhone 14 Pro, así como también iOS 16

Sin la necesidad de jailbreak

Usar MockGo de Foneazy no requiere de ninguna habilidad previa o especial para cambiar el GPS del iPhone, el procedimiento es fácil y solo tomará unos minutos. El proceso es de lo más sencillo, únicamente tienes que conectar tu dispositivo al PC o Mac, seleccionar el modo que desees, ingresar la dirección o las coordenadas de la ubicación en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón “Mover aquí”, todo es fácil y sin complicaciones.

Precios y planes de MockGo iPhone GPS Spoofer

Es importante mencionar que este programa cuenta con cuatro planes disponibles, que seguramente uno se adaptará a tu presupuesto y necesidades. Antes de compartirte los precios debemos decir que este software ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días, por lo que estás protegido si esta herramienta no era lo que esperabas. Actualmente, Foneazy MockGo se une a la oferta del Black Friday con un 70% de descuento utilizando el cupón BF2022, con esto los precios de los planes quedan de la siguiente manera: