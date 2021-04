Últimamente se ha vuelto muy popular ver imágenes en donde las personas se tropiezan por no ver su camino, ya sea porque ven hacia otra parte, no va por el paso peatonal o por estar conversando. Claro no falta quien no se fija por tener el smartphone pegado al rostro, pero con la nueva función de Android esto ya no va a pasar.

Así es, Android está probando una función dentro de Google Digital Wellbeing, llamada “Heads Up” para ver el camino al usar tu móvil mandará un recordatorio de enfocarse en tus alrededores, aunque aclaran que esta función no sustituye a prestar atención.

Todos en algún momento nos ha pasado que nos llega una alerta y en vez de detenernos a leerla, seguimos caminando y a veces con mala puntería que chocamos con algo o alguien en el mejor de los casos o si vas en un transporte público ya no ves la parada donde debes bajar.

Es por eso que Google lanza en fase de prueba esta función, con la intención de evitar accidentes. Es necesario entrar a los ajustes dentro de la app para habilitarla y recordarte que no uses tu equipo al caminar, para lo cual requiere la ayuda del GPS.

Por ahora se desconoce su disponibilidad final, pero seguramente será muy pronto, aunque los smartphones de Google serán los primeros en tenerlo.

Con información de The Verge y Phone Arena