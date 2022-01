Aunque no lo creas, los smartphones emiten radiación, por lo que es importante que sepas que no es aconsejable dormir con el teléfono a un costado, justo debajo de la almohada o cualquier lugar cerca de nosotros. Aunque tampoco está situación no es algo alarmante, si es necesario saber qué teléfonos emiten mayor radiación para poder considerarlo.

De acuerdo con un estudio publicado por Statista, informa que la Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania (BfS), cuenta con una amplia base de datos en donde figuran los smartphones que emiten mayores niveles de radiación y que actualmente se comercializan en el mercado mundial.

El estudio fue realizado con base en la Tasa de Absorción Específica (SAR), la cual se representa con números no mayores a 2.0 y que es la cantidad de energía de radiofrecuencia que es absorbida por el cuerpo humano cuando está en presencia de señales de radio, mismas que emiten todos y cada uno de los teléfonos inteligentes.

Un teléfono celular con valor de hasta 0,6 vatios por kilogramo se considera de baja radiación, pero si sobrepasa el límite de 2.0 es considerado como un equipo no aconsejable por sus altas tasas de radiación dentro de la gráfica y números recomendados por la OMS.

Ahora bien, según Statista, se analizaron un total de ocho smartphones actuales durante el mes de diciembre de 2021, donde el Motorola moto edge fue el equipo con la mayor puntuación de SAR, mientras que el Xperia XZ1 obtuvo la más baja puntuación. A continuación, puedes echar un vistazo al listado completo:

Motorola moto edge: 1.79

ZTE AXON 11 5G: 1.59

OnePlus 6T: 1.55

Sony Xperia XA2 Plus: 1.41

Google Pixel 3 XL/3a XL: 1.39

Google Pixel 4a: 1.37

OPPO reno 5G: 1.37

Sony Xperia XZ1 Compact: 1.36