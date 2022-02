Hace unos días, Google lanzó la primera vista previa de Android 13 para desarrolladores, una versión que trae algunas características y funcionalidades nuevas que por el momento no están disponibles para todo el público. Se dice que esta nueva versión es más rápida y estable, además de que tiene algunas funciones ocultas que permite correr otros sistemas operativos.

Un ejemplo de ello nos lo ha mostrado el desarrollador de aplicaciones Android Danny, quien mostró como Windows 11 puede correr en un Pixel 6 con Android 13. El developer afirma que el sistema operativo de Microsoft es utilizable en el dispositivo, pero la aceleración de hardware del chip gráfico del Pixel no es compatible.

And here’s Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab

— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022