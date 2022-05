Hace unos días, Sony confirmó que el próximo 11 de mayo celebrará un evento de presentación donde anunciará al mundo su último smartphone premium, el Xperia 1 IV. Los rumores y filtraciones sobre las características de este teléfono se han revelado en un informe reciente, en el cual, el filtrador OnLeaks, reveló el diseño de este dispositivo.

Ahora, SnoopyTech, un leaker bastante confiable, ha proporcionado información acerca de los colores y precios del próximo buque insignia nipón. De acuerdo con el filtrador, el precio que tendrá el Xperia 1 IV será de aproximadamente 1,399 euros en su versión más alta, unos 1,499 dólares, lo que significa que será un móvil mucho más caro que el Xperia 1 III e incluso es mucho más caro que el Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Some exclusive Sony Event Info:

1 IV: Black, Violet, White – 1399 Euro

10 IV: Blue, Green, Violet, White – 499 Euro

NO sign of 5 IV

(Render by @OnLeaks)#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement pic.twitter.com/r9ihFOljtA

— SnoopyTech (@_snoopytech_) May 3, 2022