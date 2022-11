El teléfono resistente OUKITEL WP21 está en oferta durante la Copa Mundial de la FIFA 2022

OUKITEL WP21 se volvió viral en preventa, mucho más de lo esperado, especialmente en Rusia y Brasil, innumerables usuarios lo etiquetaron como “el teléfono inteligente resistente más atractivo en 2022”.

Los compradores que adquirieron el equipo en preventa pueden disfrutar de más del 50 % de descuento en este último teléfono inteligente resistente WP21 insignia de OUKITEL durante su venta de estreno (del 24 al 29 de noviembre). Este precio solo continuará antes del 29 de noviembre durante el Black Friday Big Deal.

¿Qué hace que WP21 sea el teléfono resistente más fuerte de la historia?

Al igual que las famosas marcas de teléfonos inteligentes como iPhone, Samsung o Huawei, OUKITEL WP21 también está diseñado con un procesador de 6 nm de alto rendimiento y una frecuencia de actualización de 120Hz, que satisface el 99 % de las aplicaciones de juegos convencionales, como Forge of Empires, League of Legend y Alto’s Odyssey. El núcleo MT6789 es un 97 % más potente en computación y un 38 % más bajo en costos de energía que un teléfono resistente con un procesador de 12 nm.

Las personas que realmente aman la fotografía se sorprenderán con la gran capacidad fotográfica del WP21. La cámara principal SONY de 64 megapíxeles, la cámara profesional de visión nocturna de SONY y la cámara macro GALAXY capturan el 99% de los detalles, grabando cada momento con una calidad impresionante.

La innovación sin precedentes es la pantalla dual, esta característica marca el comienzo de otra era. El usuario controla la música, las llamadas, el bluetooth y la cámara en un instante sin voltear el teléfono. 12 GB de RAM y 256 GB de ROM es otro punto a destacar que no podemos pasar por alto.

¿Por qué elegir el WP21?

Aquí es donde entra en juego el OUKITEL WP21 para satisfacer todos los requisitos de los viajeros y exploradores, pero también sin perder el aspecto profesional y el uso del teléfono inteligente.

¿No piensas irte de viaje sin smartphone, pero a la vez te gustaría tener un teléfono resistente y de calidad?

OUKITEL WP21 es capaz de soportar la lluvia, tomar el sol o caer en un charco. Hoy en día, los mejores smartphones que puedes comprar no le temen al agua ni a los golpes. El teléfono tiene la certificación IP68 que combina 3 funciones importantes: sólido, incluso en contacto con polvo y líquidos; resistente a un rango de temperatura excesivo, caliente o frío e impermeable en contacto con el agua.

¿Trabajas a menudo al aire libre, estás cansado de que se derrame algo en tu precioso teléfono o simplemente quieres twittear en la ducha por la mañana? Cualquiera que sea el motivo, un teléfono inteligente resistente al agua debe estar en la parte superior de su lista de compras.

Si no quieres sacrificar el rendimiento, el diseño y las prestaciones de gama alta que tiene tu Smartphone, lo mejor es optar por un smartphone resistente al agua ya prueba de golpes.

Dureza, no puedes escapar de ella en la naturaleza

Ahora hablemos de este otro gran riesgo: el daño del teléfono inteligente. La mayoría de las personas no comprarán un nuevo teléfono de respaldo específicamente para su gira mundial debido a un presupuesto más alto.

Ideal para una gira mundial, temperaturas extremas y circunstancias imprevistas, OUKITEL WP21 puede llenar el vacío. Hace exactamente lo que promete: irrompible incluso en condiciones extremas.

El OUKITEL WP21 no es demasiado grande, cabe bien en tu bolsillo y tiene un aspecto “normal”, pero la cámara de 1600 x 1200 píxeles será más que suficiente para cuidarte y las imágenes HD para guardar tus recuerdos de viaje como cualquier otro smartphone de gama alta. Pero no te equivoques, el OUKITEL WP21 puede soportar las condiciones más duras. Está garantizado para sobrevivir a caídas desde 1,8 pies sobre superficies duras y es resistente a la arena, el polvo y el agua.

El teléfono está diseñado para soportar temperaturas extremadamente altas y bajas. Los golpes, las vibraciones y el agua salada tampoco son un problema. La pantalla fue diseñada para ser extremadamente resistente.

Naturaleza extrema vs OUKITEL WP21

Imagina lo que tu teléfono tendrá que manejar. Lluvia torrencial repentina en la jungla que asegura que te mojes hasta lo peor, y que tu teléfono en el bolsillo también se empape. Incluso la mochila “impermeable” de repente se moja por dentro. Ups, tu teléfono pasó horas sumergido en ese ambiente húmedo y aun así se rompió.

Un momento después, está acostado en el soporte en una isla de recompensas y su teléfono ha subido 70 grados bajo la luz solar directa. Puf, batería recalentada y rota. Y no, ya no puedes cambiar fácilmente esa batería. Por no hablar de la arena que se mete por todas partes. Tendrá 0 de esos problemas de los que preocuparse cuando tenga OUKITEL WP21.