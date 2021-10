Muchos usuarios de Android han expresado su deseo de contar con un móvil que no tenga una interfaz personalizada por el fabricante, es decir, que ofrezca Android puro como si se tratara de un Pixel de Google. Este deseo viene debido a que muchos usuarios no tienen acceso a un Pixel, por lo que el teléfono que adquieren de otra marca muchas veces cuenta con su propia interfaz que no gusta por sus funciones adicionales y su peor rendimiento.

Afortunadamente, hoy en día existen fabricantes que ofrecen smartphones con Android sin modificaciones, es decir, una interfaz limpia y sin agregados. Android puro significa que se ofrece una interfaz sencilla del sistema, pero con todos los servicios de Google incluidos como Google Assistant, Widgets exclusivos, Gboard, Gcam, entre otros servicios.

Uno de los fabricantes que siguen ofreciendo equipos con una interfaz meramente limpia o que lo intenta es Motorola. Es una de las pocas compañías que ofrecen ROM sin apenas personalización. El único añadido que vamos a poder encontrar en sus equipos es la aplicación propietaria llamada Moto y algunos extras, pero que mantiene esa simplicidad en su interfaz.

La finlandesa Nokia es otra de las marcas que sigue apostando por Android puro gracias a que vende smartphones de la línea Android One, una versión que ofrece todos los servicios de Google sin añadidos del sistema, es decir, casi como si se tratara de un Pixel de Google.

Sony también posee una de las mejores ROMs, pues sigue integrando en sus teléfonos una interfaz basada en Android Stock. Hay algunas aplicaciones que se han rediseñado para adaptarse a las funciones del fabricante, pero que sigue manteniendo la interfaz pura de Android. Esto hace que los equipos sean menos pesados en cuanto a rendimiento, y eliminan aplicaciones basura que otros fabricantes obligan a tenerlas como Samsung, por ejemplo.