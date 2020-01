Filtran más especificaciones del Galaxy Z Flip de Samsung

Samsung está desarrollando nuevos smartphones plegables que hasta el momento únicamente conocemos dos modelos, el Galaxy Z y el Galaxy Z Flip, este último será presentado junto al Galaxy S20 el próximo 11 de febrero en el evento Galaxy Unpacked.

Hemos escuchado detalles acerca del Galaxy Z Flip, pero ahora una nueva filtración ha proporcionado más información de la pantalla y la cámara, la cual revela que no era lo que habíamos escuchado en fugas anteriores.

El filtrador Ishan Agarwal publicó en Twitter que el Z Flip está equipado con una gran pantalla AMOLED dinámica de 6,7 pulgadas, así como también cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles, una cámara frontal de 10 megapíxeles y 256GB de almacenamiento interno.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020