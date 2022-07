Hace unas semanas corrió el rumor de que Google podría lanzar el Pixel Ultra, un modelo que llegaría como una versión premium más avanzada que los Pixel 7 y Pixel 7 Pro, y que serviría para competir directamente con el hipotético iPhone 14 Pro Max.

Ahora, una vez más sale este rumor que sugiere que la compañía de Mountain View podría estar desarrollando activamente un tercer modelo Pixel 7 que vendría con una mejor cámara, mejor pantalla y un procesador más avanzado.

El desarrollador Kuba Wojciechowski compartió detalles sobre el hardware de la serie Pixel 7, incluido el Pixel Tablet, donde afirma que encontró indicios de otro dispositivo con nombre en código Lynx (L10). Este equipo aparentemente cuenta con el mismo sensor Samsung ISOCELL GN1 de 50 megapíxeles que el Pixel 7 y Pixel 7 Pro, pero hay un sensor adicional, un Sony IMX787 de 64 megapíxeles, que podría utilizarse como teleobjetivo.

Además de los otros dos sensores también incluirá un tercer sensor Sony IMX712 de 13 megapíxeles integrado en la parte frontal. El desarrollador también detectó detalles sobre el Pixel Fold, que tiene como nombre en código Passport.

? I have obtained info about camera hardware configurations on several upcoming Google Pixel devices. While this isn’t as important as Google’s software – obviously – it still reveals some interesting changes. Thread ?? pic.twitter.com/sPCcT6WjPa

— Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) July 25, 2022