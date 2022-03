El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está arrastrando graves problemas comerciales a todos los residentes rusos, pues varias empresas han marcado su descontento con la guerra a tal grado que han vetado varios servicios en el país gobernado por Vladimir Putin.

Google es una de estas empresas, la cual se ha pronunciado al respecto expresando su descontento con las acciones que está tomando el gobierno ruso, es por eso por lo que ha comenzado a notificar a los desarrolladores que suspenderá el sistema de facturación de su tienda de aplicaciones Play Store en Rusia.

Esto significa que los usuarios no podrán comprar nuevas aplicaciones o juegos, realizar pagos por suscripciones existentes o usar compras dentro de las aplicaciones. Esta acción afectará tanto al sistema de pagos de Google Play como en YouTube.

Google has sent emails to devs telling them that they are pausing Google Play’s billing system for users in Russia in the coming days. Users won’t be able to buy apps and games, make payment subscriptions, or conduct in-app purchases of digital goods using Google Pay in Russia. pic.twitter.com/SLjuI0ybvZ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 10, 2022