Sin duda este es el año en que varias marcas van a lanzar por vez primera su primer dispositivo plegable y entre las que de forma no oficial lo harán se habla de Honor, la marca ahora independiente de Huawei.

Se dice que será en el segundo semestre de este año en que se va a presentar al Honor Magic X, con pantalla de Visionox. Se dice que el modelo tendrá diseño similar a Huawei y que no será el único que tendrá pantallas que se plieguen.

Lo único oficial por ahora, es el acuerdo de compra entre Visionox, (Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd) y Honor, que data de diciembre de 2020 para proveer de pantallas flexibles y táctiles aunque no necesariamente sería para este modelo.

El CEO de Honor ha confirmado que este año lanzará un gama alta en esta serie aunque se cree sería entre octubre y noviembre. Seguramente desde antes empezará a filtrarse ese dato.

Con información de Gizmochina