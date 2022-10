La empresa taiwanesa HTC estaba prácticamente desaparecida del panorama de los teléfonos inteligentes, pero ahora regresa con el lanzamiento de un nuevo smartphone de gama baja, se trata del Wildfire E Plus.

Este dispositivo no es más que una versión renombrada del teléfono chino UMIDIGI G1, por lo que no esperes encontrar grandes especificaciones técnicas, ni buen rendimiento ni mucho menos un apartado fotográfico de gran nivel. Es un terminal para los mercados emergentes que se venderá a un precio muy competitivo.

HTC Wildfire E Plus goza de una pantalla IPS LCD de 6.52 pulgadas con resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles, además de una tasa de refresco de 60Hz. Tiene un notch de gota y marcos laterales compactos, aunque no así en la parte inferior, donde el borde es bastante pronunciado.

En la parte posterior hay una configuración de cámara dual en el cual en su interior se sitúan dos sensores cuyo principal es de 13 megapíxeles, el secundario es de 5 megapíxeles y el sensor frontal es de 5 megapíxeles.

Internamente, el hardware está compuesto por un procesador MediaTek MT6739 de cuatro núcleos de hasta 1.5 GHz, una GPU PowerVR GE8100, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Como sistema operativo ejecuta Android 12 Go Edition, por lo que la interfaz apunta a que no serás muy estable, sobre todo si pretendes ejecutar aplicaciones que no sean catalogadas como ligeras o Go Edition.

Otras características que incluye son dual SIM, conectividad 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 4.2, sensor de huellas en el lateral, puerto USB-C y una batería de 5150 mAh con carga de 10W.

El nuevo smartphone de gama baja HTC Wildfire E Plus ya está a la venta en Rusia por un precio que comienza en los 7,990 rublos, unos 129 dólares al cambio de divisa actual.