Huawei prepara un evento especial en Dubai ¿Anunciará disponibilidad internacional del Mate X6?

Huawei presentó su smartphone plegable tipo libro, el Huawei Mate X6, en China en noviembre. Este dispositivo cuenta con una pantalla interna de 7.93 pulgadas y una pantalla exterior OLED de 6.45 pulgadas con bordes curvados en cuatro direcciones.

La Edición Collector’s del Mate X6 incluye una protección de vidrio Kunlun templado de segunda generación. Se especula que este modelo integra el chipset Kirin 9100 y una batería de 5,110 mAh con soporte para carga rápida por cable de 66W y carga inalámbrica de 50W.

Huawei anunció a través de una publicación en X (anteriormente Twitter) que su evento de lanzamiento global se celebrará en Dubái el 12 de diciembre.

Aunque la compañía no reveló específicamente qué productos serán presentados, la publicación incluye el hashtag #UnfoldtheClassic, lo que sugiere que el Huawei Mate X6 plegable tipo libro será uno de los dispositivos que se lanzarán en varios mercados internacionales ese día.

Unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins. Dubai. 12 December 2024. #HuaweiLaunch #FashionForward #UnfoldtheClassic pic.twitter.com/xL1pVNM7Bu

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) December 2, 2024