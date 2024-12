Estafas de inversión con deepfakes: el fraude que arruinó a miles de personas

Recientes cifras han revelado que las personas fueron estafadas por un total de $15 millones de pesos a través de fraudes de inversión el año pasado, con delincuentes que ahora utilizan rostros famosos para ganarse la confianza de las víctimas.

Ann Jensen, originaria de Salisbury, Wiltshire, cayó víctima de una falsa oportunidad de inversión que pensó estaba siendo promovida por el Primer Ministro de Reino Unido Sir Keir Starmer. Una vez que los estafadores lograron convencerla de solicitar un préstamo de $51,800 MXN aproximadamente para demostrar su solvencia financiera, nunca volvió a saber de ellos.

Aumentan las estafas mediante IA y personajes famosos

Jensen describió la sensación al darse cuenta de que había sido estafada como una reacción física, como si su cuerpo se hubiera convertido en líquido. Los estafadores convencen a las personas de que están invirtiendo en un esquema financiero que promete crecimiento, como el trading de criptomonedas, cuando en realidad solo están robando su dinero.

En una entrevista con BBC Morning Live, Jensen explicó cómo fue engañada por uno de estos esquemas fraudulentos después de que los estafadores usaran tecnología de deepfake para imitar al Primer Ministro.

Era Keir Starmer hablando sobre los beneficios de esta maravillosa oportunidad de inversión. Decían que si invertías £200 ($5,200 MXN), podrías empezar a ganar dinero con el trading de criptomonedas.

Una deuda que la afectada tendrá que pagar al banco

Los estafadores lograron convencer a Jensen de que su inversión inicial había crecido a más de £2,500 ($64,700 MXN) y la persuadieron de tomar un préstamo para demostrar que tenía suficientes fondos para generar más criptomonedas, asegurándole que recuperaría ese dinero.

Pero una vez pasado el período de reflexión para el préstamo que fue solicitado y depositado, Jensen ya no pudo ponerse en contacto con los estafadores.

“[El impacto] fue una sensación física”, explicó. “Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en líquido o aire”. El banco de Jensen le informó que es responsable de los préstamos y que debe £23,000 ($595,000 MXN). Aceptó pagar esa deuda en cuotas durante los próximos 27 años.

“Realmente nunca admití sentirme tonta, porque no creo que lo sea”, comentó. “Pero sí creo que fui víctima de un crimen, y no lo procesé hasta después. Esto me ha marcado de por vida.”

Fuente: BBC