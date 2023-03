Llegaron a México los nuevos Galaxy A54 5G y Galaxy A34 5G, tienen una pantalla más brillante, cámaras más avanzadas y una batería que promete mucho, ya se encuentran disponibles en preventa.

Samsung y sus Regalos en Pre-Venta

Estos smartphones son parte de la nueva serie Galaxy A y estarán disponibles en preventa del 29 al 13 de abril tanto en línea como en tiendas físicas de Samsung en todo el país. Y lo mejor de todo es que si compras el Galaxy A54 5G en preventa, ¡te llevas el doble de memoria sin costo adicional!

Es decir, de 128 GB pasarás a 256 GB. Pero eso no es todo, del 29 al 31 de marzo en la página de Samsung México puedes conseguir un Starter Kit de regalo que incluye un Silicone Case (para Galaxy A54 5G) o un Clear Case (para Galaxy A34 5G) y un cargador de 15W. Si estás buscando un nuevo dispositivo Samsung, te tengo una buena noticia. En tiendas físicas de Samsung o en su tienda en línea puedes aprovechar hasta 18 MSI con tarjetas bancarias participantes.

Y si prefieres hacer tus compras en línea, puedes conseguir hasta 24 MSI pagando con PayPal o Banamex. Además, hay un programa que se llama Galaxy Canje, donde puedes entregar tu smartphone, tableta o smartwatch de cualquier marca participante y te dan un descuento en la compra de un nuevo dispositivo Galaxy.

Galaxy A54 5G

El nuevo Galaxy A54 5G es perfecto para capturar y compartir tus mejores momentos gracias a su cámara mejorada con Auto Enfoque All-pixel, que enfoca en un dos por tres para que no tengas que preocuparte por fotos o videos borrosos. Y lo mejor de todo es que su modo Nightography es una pasada, porque revive esas noches mágicas con su sensor de imagen avanzado que aumenta el tamaño de los pixeles de la cámara.

Galaxy A34 5G

Si buscas un smartphone para jugar y ver películas, el Galaxy A34 5G es lo que necesitas. Tiene una pantalla Super AMOLED enorme de 6,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y Vision Booster mejorado, que hace que la calidad de imagen sea impresionante en cualquier situación de iluminación.

Y para que no te preocuparás por la batería ya que tiene una de 5,000 mAh que dura más de dos días. Además, en el Galaxy A54 5G, ¡la batería llega al 50% en solo 30 minutos de carga! ¡Pero eso no es todo! Estos teléfonos son resistentes a salpicaduras y al polvo gracias a su certificación IP67. Y para que no te quedes atrás en actualizaciones, tendrás hasta cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.