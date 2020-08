Samsung Galaxy Note 20 ($26,999 MXN) y Galaxy Note 20 Ultra ($33,999 MXN) son oficiales

Tal como se esperaba, varias de las características que se filtraron y rumorearon fueron lanzadas con la presentación oficial del smartphone Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra el cual de forma oficial llegará a México el 4 de septiembre, solo en la versión 4G en una sola capacidad, la del 8GB en RAM y 256 GB en ROM.

En la presentación se dio a conocer que todos los productos buscan ofrecer innovaciones de acuerdo con las necesidades de las personas. Se rediseñan para hacer frente al futuro sobre todo ahora en el regreso a la nueva normalidad en donde estos productos son más útiles que antes. ya que según TM Roth, la gente depende ahora más que nunca de la tecnología.

El Galaxy Note 20 está enfocado a las personas que gustan de jugar y tener productividad como si usarán una computadora y el Galaxy Note 20 Ultra para los que buscan y necesitan un equipo con potencia para la productividad

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

La pantalla más grande corresponde al modelo Galaxy Note 20 Ultra AMOLED 2X, dinámico de tipo Infinity-O, con 6.9 pulgadas, 496 ppi, HDR 10 de tipo curva, con actualización a 120 Hz . Posee cubierta Gorilla Glass Victus. Emplea procesador Exynos 990. La batería es de 4500 mAh con, con Quick Charge 2.0 y Android 10.

La cámara frontal de 10 MP (f/2.2) y traseras de 108 MP (f/1.8)+12 MP telefoto (f/3.0)+12 MP ultra angular (f/2.2). cuenta con zoom óptico de 5x, estabilizador óptico de imagen a 50x.

Entre sus sensores incluye lector de huellas ultrasónico, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor Geomagnético y Hall más de proximidad y de luz. Cuenta con reconocimiento facial, bocinas estéreo AKG Con soporte a DOLBY ATMOS y resistencia a IP68.Tiene cubierta de cristal.

El equipo mide 164.8 x 77.2 x 8.1mm y pesa 208 gramos.

Samsung Galaxy Note 20 4G

La pantalla del Galaxy Note 20 es Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas plana, Infinity O, a 393 ppi, HDR10+. Su actualización es de 60 Hz. También usa procesador Exynos 990. La batería es de 4300 Mah con Quick Charge 2.0 y Android 10.

La cámara frontal es de 10 MP con f/2.2 y la triple trasera es de de 64MP telefoto con f/2.0 +12 MP ultra angular de F/2.2+12 gran angular de f1.8. cuenta con zoom hýbrido a 3X, super Zoom a 30X, y estabilizador óptico de imagen.

Mide 161.6 x 75.2 x 8.3mm y pesa 192 gramos. su carcasa está hecha de policarbonato.

Ambos modelos se venderán en una única capacidad de 8 GB en RAM y 256 GB en ROM.

Precio y disponibilidad

El Galaxy Note 20 4G se vende en color gris, bronce y verde costará $26,999 MXN y en el caso del Galaxy Note 20Ultra será de $33,999 MXN en color negro y Mystic Bronce. Para los usuarios CITI Banamex se lanzará un early access el 24 y 25 de agosto. La preventa se realizará del 25 de agosto al 3 de septiembre en las tiendas online y físicas de Samsung y la venta formal inicia el 4 de septiembre en México con sus socios.

S Pen

En su más reciente versión el SPen se mejora para ofrecer la mejor experiencia, como si de un lápiz real se tratara el cual funciona tanto en la serie Galaxy Note 20 como la Tab S7 y S7+. También aprovecha las ventajas de su colaboración con Microsoft haciéndola compatible entre su ecosistema.

Es ahora más exacto y rápido en su capacidad de respuesta, agregando cinco nuevas acciones como Anywhere de S Pen que hace que se pueda navegar sin contacto, como regresar a la pantalla de inicio o tomar una captura de pantalla

Samsung Notes App, permite a las personas capturar, editar y compartir sus ideas en su teléfono, tableta o PC, Samsung Notes gracias a su guardado automático y sincronización, También convierte automáticamente la escritura desordenada en escritura legible. Hacer comentarios sobre la marchaára editar, anotar y resaltar PDF o presentaciones de Microsoft PowerPoint eIncluye a nueva opción para grabar audio mientras tomas notas, y solo tocar una palabra en las notas para ir a ese momento en la grabación. Y mantenerlo todo organizado con una nueva e intuitiva administración de carpetas.

La aplicación Your Phone de Microsoft con integración de enlace a Windows ahora permite acceder a aplicaciones móviles directamente desde la PC con Windows 10.Enviar mensajes, notificaciones y sincronizar fotos, además de hacer y recibir llamadas desde Windows 10 en PC. También permite agregar aplicaciones favoritas a la Barra de herramientas o Menú principal. Los ecosistemas de productividad están alineados en todos los dispositivos cuando Samsung Notes se sincroniza con Microsoft OneNote y Outlook y los Recordatorios se sincronizan con Microsoft Outlook, To Do y Teams, por lo que todo lo que se necesita está al alcance de la mano, sin importar dónde se encuentre el usuario.

Juegos favoritos de Xbox en Galaxy Note20 series: a partir del 15 de septiembre, el usuario podrá disfrutar de más de 100 juegos de Xbox en tu teléfono o tableta, directamente desde la nube (beta) con Xbox Game Pass Ultimate, incluidos éxitos como Minecraft Dungeons y Gears 5. La experiencia de juego de la serie Galaxy Note20 se mejora aún más con su amplificador de juego IA (Inteligencia Artificial) y la optimización de la respuesta de audio Bluetooth, y la latencia táctil de 240Hz en el Galaxy Note20 Ultra. Además, con una pantalla grande e inmersiva con una experiencia de juego fluida gracias al procesador más rápido en un Galaxy, la serie Galaxy Note20 es una configuración profesional para juegos que cabe en su bolsillo.

Cinematografía en la palma de la mano: Con una relación de aspecto de 21:9 y grabación a 24 fps, la cámara 8K de la serie Galaxy Note20 ahora brinda acceso a una resolución ultra alta y una experiencia de video de calidad profesional. Destaca el potente modo Pro Video con enfoque, audio, exposición, iluminación, herramientas de zoom y disparos a 120 fps en las opciones FHD para videos de estilo cinematográfico. También será posible controlar y ajustar las direcciones del micrófono Galaxy Note20 donde se quiera que el sonido llegue claramente. Junto con Galaxy Buds Live, se puede grabar audio nítido sin importar cuánto ruido haya en el fondo.

Master Multitarea con Samsung DeX avanzado

Por primera vez con Samsung DeX, se puede conectar de forma inalámbrica la serie Galaxy Note20 a un Smart TV

Ecosistema de Galaxy

Por primera vez en un dispositivo Galaxy con UWB, Nearby Share alcanzará un nuevo nivel de uso compartido rápido y fácil. Al simplemente apuntar Note20 Ultra a otro dispositivo Galaxy habilitado para UWB, Nearby Share listará automáticamente a las personas cercanas en la parte superior del panel para compartir. La funcionalidad futura de UWB también ayudará a encontrar las cosas con mayor precisión con la tecnología AR y desbloquear el hogar como una llave digital.

Los dispositivos y servicios de Samsung están diseñados para trabajar juntos sin esfuerzo, elevando no sólo el nivel de trabajo y juego, sino todo lo que es importante para las personas. El usuario podrá llevar su Galaxy Note20 al siguiente nivel combinándolo con otras nuevas incorporaciones al Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 y Tab S7 +, Galaxy Watch3 y Galaxy Buds Live.