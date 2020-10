Hoy One Plus lanzó dos dispositivos de la gama de entrada, tal vez para cerrar el año: los One Plus N10 y N100. La principal novedad será que son los primeros modelos que aceptan el uso de tarjeta externa (y los primeros sin la presencia de Carl Pei).

Los dos modelos usan bocinas estéreo y lector de huellas físico en la parte trasera así como OxynenOS 10.5, basado en Android 10. Ambos se venderán en Estados Unidos pero no se ha dado a conocer la fecha ni el precio.

El OnePlus Nord N10 usa procesador Snapdragon 690, compatible con redes 5G y 4G pero menos potente. La pantalla LCD es de 6.49 pulgadas, FHD+ a 90 HZ, con Gorilla Glass 3 con 6 GB en RAM y 128 GB en ROM.

En el apartado fotográfico trae 64 MP en la cámara frontal, 8 MP en la ultra angular a 119 grados, 2 MP en telefoto y 2 mp el sensor de profundidad. Graba a 4K a 30 fps y 1080p a 60 fps. La cámara frontal es de 16 MP. La batería es de 4300 mAh. Tiene Jack de 3.5 mm y USB.C. El precio es de 350 euros, 330 libras.

El Nord N100 tiene inferiores características, usando un procesador Snapdragon 460, por lo que se queda en redes 4G. La pantalla sería de 6.52 pulgadas, LCD HD+ con Gorilla glass 3, con 4 GB en RAM y 64 GB en ROM.

En el apartado fotográfico trae 13MP en la cámara frontal, 2 MP en macro y 2 MP el sensor de profundidad. La cámara frontal es de 8MP. La batería es de 5000 mAh. Tiene Jack de 3.5 mm y USB-C. El precio es de 200 euros, 180 libras, disponibles a partir de noviembre.

Con información de 9to5google