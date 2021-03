A poco más de tres años del lanzamiento del POCO F1 y a uno del anuncio del POCO X3 NFC, Xiaomi nos volverá a sorprender con el lanzamiento de un nuevo integrante de la familia, esta vez se tratará del POCO X3 Pro, del cual ya se ha revelado la fecha presentación, y no tendremos que esperar demasiado para conocerlo.

Fue el propio fabricante que, a través de su cuenta de Twitter en donde dio a conocer los detalles. La marca publicó información referente al equipo en donde escribió que por el momento no hay ningún otro teléfono inteligente que haya logrado ofrecer un hardware competitivo a cambio de un costo menor a lo esperado.

Same madness, only more!

Get ready for #PROformance coz ONLY a POCO can beat a POCO. pic.twitter.com/PeW2AX0ZjL

— POCO – Madder By the Minute (@IndiaPOCO) March 10, 2021