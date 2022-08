Faltan algunas semanas para que Motorola presente ante el mundo su próximo smartphone de gama media-alta, el edge 2022. Si bien ya se han filtrado varias imágenes de este dispositivo ninguna había sido tan clara como las que hoy se han dado a conocer, y en el que se revela el diseño del dispositivo al completo.

Las imágenes promocionales del edge 2022 las ha publicado @OnLeaks, una de las fuentes más confiables de la industria, en colaboración con Pricebaba. Se indica que el equipo llegará a finales de este mes, con disponibilidad inmediata para principios de septiembre, por lo que falta muy poco para tenerlo en los estantes y probar sus capacidades.

Este dispositivo se presenta con un apartado fotográfico compuesto por tres cámaras colocadas de forma vertical en el interior de un módulo que se encuentra posicionado en la parte superior izquierda en la parte trasera. El sensor principal es de 50 megapíxeles con OIS, lo que confirma que contará con estabilización óptica. También hay una cámara frontal de 32 megapíxeles, un puerto USB y no hay conector de 3.5 mm.

La fuente afirma que el nuevo smartphone de la serie edge de Motorola estará impulsado por el procesador MediaTek MT6879. La pantalla sería una P-OLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de 144Hz. La cámara principal estaría acompañada de un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y un tercer sensor de 2 megapíxeles que sería el de profundidad.

Two months ago, I shared the very first look at the #Motorola #MotoEdge2022.

Today, I have a set of official press renders of that upcoming device, just for you #FutureSquad!

On behalf of @Pricebaba ?? https://t.co/PQEoLPxgEp pic.twitter.com/psBwUMoDec

— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 2, 2022