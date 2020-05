Nokia publica video del Nokia 8.3 5G, su lanzamiento es inminente

Si bien el Nokia 8.3 5G fue anunciado oficialmente en marzo de este año, la compañía únicamente se limito a proporcionar únicamente las características y especificaciones del teléfono, por lo que nunca reveló la fecha de disponibilidad y el precio oficial.

El fabricante insinúo que el dispositivo estará disponible en Europa este mismo verano, pero nada oficial aún. Hoy, la cuenta de Nokia Mobile en Twitter publicó un video teaser que apunta al inminente lanzamiento del nuevo Nokia 8.3 con 5G.

Ready for 5G? The soon available Nokia 8.3 5G allows you to play games without distraction, stream films and share content – all in 5G ? pic.twitter.com/mjXeilVxeh

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) May 22, 2020