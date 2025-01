Nothing presentará un nuevo dispositivo el 4 de marzo ¿Será el Phone 3?

Nothing, la marca liderada por Carl Pei, ha confirmado que presentará un nuevo producto en la primera semana de marzo. Aunque el nombre exacto del dispositivo aún es un misterio, se espera que sea el Nothing Phone 3 o el Phone 3a.

La compañía ha publicado un video teaser que muestra el panel trasero del nuevo dispositivo, y su lanzamiento oficial en el país será a través de Flipkart. Actualmente, Nothing cuenta con tres modelos en su portafolio de smartphones.

Teaser de Nothing: ¿Qué revela el video?

Nothing lanzó un teaser en X el lunes pasado, confirmando la llegada de un nuevo producto el 4 de marzo. El evento de lanzamiento, bajo el lema “Power in Perspective”, se llevará a cabo a las 10:00 AM GMT.

El video teaser publicado por la marca muestra lo que parece ser la cámara trasera del futuro teléfono, con la interfaz Glyph que caracteriza a sus dispositivos.

Se espera que la revelación ocurra durante el Mobile World Congress (MWC) 2025. Además, Flipkart ha creado una página dedicada en su sitio web para adelantar la llegada de este producto de Nothing.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

¿Qué esperar del próximo dispositivo de Nothing?

Aunque Nothing aún no ha compartido detalles específicos sobre el dispositivo, se especula que podría tratarse del esperado Nothing Phone 3 o Phone 3a.

Este modelo podría mantener el diseño transparente de sus predecesores, el Phone 1, Phone 2 y Phone 2a, y es probable que esté impulsado por un chipset Snapdragon, además de contar con Android 15 y la nueva versión de Nothing OS 3.1.

Un reciente correo electrónico filtrado, supuestamente enviado por Carl Pei, CEO de Nothing, sugiere que el Nothing Phone 3 ofrecerá innovaciones revolucionarias en términos de la interfaz de usuario.

Este dispositivo podría ser el primer paso de la compañía hacia una plataforma impulsada por inteligencia artificial, lo que marcaría un avance significativo en su línea de smartphones.

Fuente: X