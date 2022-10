OPPO ha presentado una edición especial del Reno8 Pro basado en House of the Dragon, la popular serie de HBO que está siendo todo un éxito a nivel mundial. La compañía no iba a perder la oportunidad de esta tendencia, es por ello que ha lanzado una edición limitada de su flagship con temática de la casa de dragones.

La edición especial no solo nos entrega un smartphone con un diseño oscuro y atractivo, sino también viene con una variedad de accesorios temáticos dignos de colección.

El nuevo OPPO Reno8 Pro House of the Dragon Limited Edition trae consigo una cubierta negra texturizada con la famosa insignia de la casa Targaryen.

Este set especial incluye accesorios fuera de serie, como uno que permite agarrar el celular por la parte de atrás para que nunca se te caiga, este es de color dorado con alas de dragón. También hay un llavero con la insignia de la serie, un mensaje firmado por el rey Viserys I y un huevo de oro. Asimismo, no podía faltar el extractor del SIM con la misma temática del dragón.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el precio ni la disponibilidad del OPPO Reno8 Pro con temática de House of the Dragon, pero seguramente será una edición exclusiva para el mercado chino.