En marzo de este año, Nothing anunció por primera vez que lanzaría un teléfono inteligente que llegaría a complementar su catálogo aún pequeño junto con los audífonos ear (1). Pues bien, este primer terminal del portfolio de la compañía correrá Nothing Launcher, una interfaz personalizada que estuvo disponible en Play Store solo para algunos teléfonos de Samsung y Pixel, pero ahora se expande y ya puede instalarse en cualquier dispositivo con Android 11.

La compañía anunció en Twitter que el lanzador Nothing ahora se podrá instalar en todos los teléfonos inteligentes con al menos Android 11, directamente desde Google Play.

Nothing Launcher (Beta) is now available for Android 11 and higher. Release will be staggered across all devices in the upcoming days.

Download on the Google Play Store: https://t.co/rNVvInflCU pic.twitter.com/dfKGiiVdR0

— Nothing (@nothing) May 9, 2022