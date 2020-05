Prototipo del Pixel 4XL se filtra en un color gris nunca antes visto

A excepción del Pixel 2XL, todos los dispositivos Made by Google han estado disponibles en tres colores donde el fabricante experimenta con otras combinaciones de colores cada año y todo parece indicar que un atractivo color gris estuvo en las opciones de lanzamiento de la empresa pero que al final no fue realidad.

Un prototipo del Pixel 4XL se filtró en un par de fotos que fueron publicadas en Twitter por Taobao. El equipo claramente es un prototipo con pegatinas y marcadores de identificación que viene en un color gris bastante atractivo, quizás el más elegante de la serie junto con el coral, negro y blanco.

Evidentemente, este prototipo es más claro que Just Black, mientras que el botón de encendido es más oscuro que el blanco que se usa hoy en día. El panel posterior ofrece un contraste bastante agradable con la protuberancia y brillante de la cámara.

Por otro lado, el marco, junto con el control de volumen, es color negro y no ha cambiado desde los modelos lanzados. En general, este Pixel en color gris no salió al mercado y no sabemos si este debutará en el Pixel 4a o hasta la próxima generación, es decir, hasta el Pixel 5 XL.

El dispositivo se clasifica como un prototipo de prueba de validación de ingeniería (EVT) que hace referencia al nombre en clave de Coral. Se dice que este Pixel 4XL podría tener un costo de 382 dólares, pero es poco probable que salga a la venta.

