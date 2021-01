No podría concluir el lanzamiento de la serie Galaxy S21, sin incluir el modelo 5G más espectacular de los tres, el más potente en desempeño fotográfico aunque no seas un fotógrafo profesional, el que tiene la pantalla más grande, más batería y sin duda, el único que por ahora cuenta no con uno, sino dos SPen compatibles, dependiendo de las necesidades del usuario, el Galaxy S21 Ultra.

La serie Galaxy S21 presenta el nuevo estilo atrevido que lo distingue de otros smartphones, así como el nuevo diseño Contour Cut de la Cámara, que se integra a la perfección al marco de metal del smartphone.

La pantalla es de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED 2x Infinity-0m 515 ppi, HDR, con frecuencia de actualización de pantalla de 10 Hz hasta 120Hz, resolución WQHD+ y cubierta Gorilla Glass Victus y las mismas funciones de protección a la vista que el Galaxy S21 y Galaxy S21+.

Aunque Samsung no indica la marca de los dos procesadores que usará, ambos son de 5 nm y 64 bits con ocho núcleos, uno con hasta 2.9 Ghz+2.8GHz y 2.2 Ghz y otro 2.8Ghz, 2.4GHz y 1.8Ghz.

Viene con Android 11 y es el único modelo con tres potentes configuraciones de almacenamiento: 12GB en RAM y 128 GB en ROM o 12GB en RAM y 256 GB en ROM. La otra configuración es de 16 GB en RAM pero con 512 GB de almacenamiento.

Si se compara con el Galaxy S20, ofrece 25 % más brillo en imagen, de hasta 1,500 nits. También mejora la relación de contraste en un 50 %[, ofreciendo imágenes envolventes y nítidas incluso en exteriores. Cuenta con Eye Comfort Shield para ayudar a reducir la fatiga ocular.

La cámara principal gran angular de 108MP (f/1.8), ultra-gran angular de 12 MP (f/2.2), teleobjetivo de 10 MP (f/2.4), con zoom a 3x y de 10 MP (f/4.9) otro con 10x, combina 9 pixels para capturar la luz y zoom espacial de 100X. Al frente posee un lente frontal de 40 MP (f/2.2).

El sensor profesional mejorado de 108MP, captura fotos HDR de 12 bits con datos de colores 64 veces más definidos y un rango dinámico tres veces más amplio. Se pueden capturar imágenes en 4K a 60 fps en todos los lentes, incluidos los frontales y posteriores. Se incluye la opción de archivo RAW de 12 bits.

El sensor mejorado impulsa la función Bright Night de Galaxy S21 Ultra. Con Night Mode mejorado se pueden capturar tomas impresionantes rápidamente y con una calidad excelente, en una habitación con poca luz o en un paisaje de noche, gracias a la reducción de ruido y la tecnología Nona-binning de 12 MP.

La batería es de 5000 mAh, con carga al 50% en 30 minutos. La Carga rápida inalámbrica 2.0 actualmente disponible con soporte de cargador inalámbrico, cargador inalámbrico Duo Pad y otros dispositivos que admiten 10 W o más de carga inalámbrica. Se vende por separado.

Tal como se rumoreó, no incluye cargador, solo la guía, la herramienta para lanzar el pin, el cable USB-C y el equipo.

Se presentó el soporte para SPen opcional, ya sea el modelo estándar o el Spen Pro, el cual lo dota de funciones inalámbricas inteligentes, gracias a la tecnología de Wacom, que permite dibujar, tomar notas, editar fotos y firmar documentos. También se incluyen las fundas oficiales con el espacio para este accesorio.

En conectividad posee Wi-Fi 6E, Dual Bluetooth, sensor de banda ultra ancha, el cual permite desbloquear automáticamente puertas de automóviles compatibles sin sacar las llaves y usar AR finder para enviar mensajes que permitan a otros usuarios de teléfonos inteligentes Galaxy saber que necesita ayuda para buscar un artículo perdido.

Con SmartThings en Android Auto, se puede usar para controlar dispositivos inteligentes en tu hogar desde tu automóvil. como lo es encender las luces o incluso aumentar la temperatura de su termostato antes de regresar a casa, todo desde tu auto.

Posee NFC, Sensor de huellas ultrasónico, Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Proximidad, Sensor de Luz Ambiental, cuenta con desbloqueo facial y por huellas. Pesa 227 gramos y mide 75.6×165.1×8.9mm.

Si bien Samsung indica que el equipo cuenta con certificado IP68 basado en condiciones testadas para inmersiones de hasta 1,5 metros de agua durante 30 minutos, se debe eliminar cualquier humedad residual y no se aconseja su uso en playa o piscina.

Samsung anunció la disponibilidad en los colores Phantom Silver y Phantom Black en acabado mate y únicamente en su tienda en línea se podrán adquirir en Phantom Titanium, Phantom Navy y Phantom Brown.

La preventa ya se inició también en México, sin indicar los precios, aunque en otros países estará disponible a partir del 29 de enero desde $1199 USD, para la versión de 12 GB con 128 GB. En nuestro país se incluye con su compra al Galaxy SmartTag.