Después de que Samsung revelara oficialmente la fecha del evento Galaxy Unpacked donde debería presentar al mundo sus nuevos teléfonos Galaxy S23, serie que estaría conformada por al menos tres modelos: Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra.

Sin embargo, un reporte del sitio The Elec revela que el S23 Plus podría ser el último modelo de la familia, ya que Samsung podría prescindir de este equipo para solo ofrecer dos modelos, el S24 y S24 Ultra.

El informe dice que la empresa coreana está trabajando en dos modelos conocidos internamente bajo los nombres en clave DM y DM3, que corresponden al S24 y su versión Ultra, pero no al S24 Plus, esto significa que la firma no tiene planes de lanzar este modelo.

Es importante mencionar que los modelos Plus del Galaxy S están particularmente cerca de los modelos de entrada, es decir, no hay muchos cambios entre el S23 y el S23 Plus, solo en tamaño y una que otra diferencia.

Ahora bien, al ofrecer solo dos modelos en la gama premium, Samsung podría simplificar las cosas y aclarar el posicionamiento de cada modelo con un smartphone más compacto y un modelo más potente para aquellos que quieran tener la mejor calidad fotográfica.

El modelo Plus es el teléfono inteligente que menos significado e interés tiene en el catálogo de la firma, los usuarios se decantan por el modelo estándar o en su mayoría por la versión Ultra, por lo que parece plausible que el próximo año no se lance un Galaxy S24 Plus.