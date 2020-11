Con el objetivo de sumarse a contribuir a la reactivación económica y al mismo que los usuarios mexicanos disfruten de una vida mejor a través de una tecnología innovadora, Xiaomi presenta sus ofertas* para El Buen Fin 2020 en varios de sus smartphones* y equipos inteligentes.

Dos de las familias de productos lanzados este año, la familia Redmi Note 9, y la familia Redmi 9, presentan descuentos a través de sus canales de venta:

Redmi 9A : de $3,199.00 MXN a $2,949.00 MXN

: de $3,199.00 MXN a $2,949.00 MXN Redmi 9C 32GB : de $3,799.00 MXN a $3,379.00 MXN

: de $3,799.00 MXN a $3,379.00 MXN Redmi 9C 64GB : de $4,699.00 MXN a $3,999.00 MXN

: de $4,699.00 MXN a $3,999.00 MXN Redmi 9 64GB : de $5,299.00 MXN a $4,919.00 MXN

: de $5,299.00 MXN a $4,919.00 MXN Redmi Note 9 128GB : de $6,999.00 MXN a $6,499.00 MXN

: de $6,999.00 MXN a $6,499.00 MXN Redmi Note 9S 128GB : de $8,999.00 MXN a $8,799.00 MXN

: de $8,999.00 MXN a $8,799.00 MXN Redmi Note 9 Pro 128GB: de $9,999.00 MXN a $9,699.00 MXN

El recientemente presentado POCO X3 NFC, el dispositivo diseñado para los jóvenes entusiastas de la tecnología y los videojuegos con exactamente lo que necesitan y nada de lo que no necesiten, presenta diversas ofertas a través de las tiendas en línea de Xiaomi en Linio, Mercado Libre y Xiaomishop.mx:

POCO X3 NFC 64G : de $6,299.00 MXN EN $5,499.00 MXN y en Xiaomishop.mx hasta $4,999.00 MXN.

: de $6,299.00 MXN EN $5,499.00 MXN y en Xiaomishop.mx hasta $4,999.00 MXN. POCO X3 NFC 128G: de $6,599.00 MXN hasta $5,699.00 MXN.

En cuanto a los productos de ecosistema que de igual manera destacan por su innovación y calidad, Xiaomi ofrece descuentos en:

Mi Robot Vacuum-Mop estará disponible desde $5,999.00 MXN; la familia de dispositivos Mi Air Purifier contará con precios a partir de $3,044.00 MXN, y Mi TV Stick desde $899.00 MXN.

estará disponible desde $5,999.00 MXN; la familia de dispositivos contará con precios a partir de $3,044.00 MXN, y desde $899.00 MXN. En la familia Mi Smart Band sus precios comienzan a partir de $999.00 MXN para la Mi Smart Band 5 , $759.00 MXN para la Mi Smart Band 4 y $499.00 para la Mi Smart Band 4C .

sus precios comienzan a partir de $999.00 MXN para la , $759.00 MXN para la y $499.00 para la . En cuanto al Mi Electric Scooter 1S EU , su costo estará disponible a partir de $11,4999.00 MXN, mientras el Mi Electric Scooter Pro 2 estará en $14,499.00 MXN

, su costo estará disponible a partir de $11,4999.00 MXN, mientras el estará en $14,499.00 MXN Mi BOX S + CAMERA 360 tendrá una rebaja de $3,498.00 MXN a $2,600.00 MXN en la tienda oficial de Xiaomi en Amazon.

tendrá una rebaja de $3,498.00 MXN a $2,600.00 MXN en la tienda oficial de Xiaomi en Amazon. Mi Portable Photo Editor tendrá un precio de $1,699.00 MXN y Mi True Wireless Earphones 2 Basic estarán disponibles a $799.00 MXN, ambos en la tienda oficial de Xiaomi de Mercado Libre.

De igual manera, durante El Buen Fin, Xiaomi presentará diversos descuentos en paquetes que incluyen equipos celulares y dispositivos inteligentes como es el caso de Amazon y Sam’s Club. En Bed, Bath and Beyond todos los productos de la marca tendrán una rebaja del 30%.

Los productos de Xiaomi se encuentran en diversos puntos de venta de cadenas de retail en tiendas como Best Buy, Sam’s Club, Bed, Bath and Beyond, Bodega Aurrera, Chedraui, Coppel, Elektra, Suburbia, Sears y Sanborns, así como sus tiendas en línea oficiales en Mercado Libre, Linio, Amazon, Privalia, Linio, Xiaomi Shop y distribuidores autorizados Telcel.

*Los precios están sujeto a cambio por parte del distribuidor