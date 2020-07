Ya inició la Venta AT&T con descuentos de hasta el 55% e increíbles lanzamientos

AT&T México ha dado a conocer que desde el 30 de julio y hasta el 3 de agosto, se llevará a cabo la Venta AT&T con lanzamientos como el nuevo Motorola Razr disponible desde $13,600 pesos o el Motorola One Zoom, con precio de $4,470 a partir de un plan AT&T Consíguelo 3.

Los usuarios podrán encontrar equipos como el Moto E6 Plus, Moto G6 Play, Moto G6 Plus y el Moto G8 Plus con hasta el 55% de descuento y la opción de llevárselos hasta en 36 pagos mensuales.

Para seguir conectando a las personas con lo que más les importa, habrá dispositivos incluidos como el Moto E5 Play, Moto E6S, Moto G8 Power y Moto One Hyper.

Adicionalmente, AT&T Más ofrecerá el doble de GB a los clientes de prepago en la compra de los equipos Moto G8 Power y Moto G8 Plus, con una recarga de $100 o más.

Visita tu tienda AT&T más cercana o aprovecha la Venta AT&T comprando desde casa en la tienda en línea.