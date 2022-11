ZTE lanza el Blade A52 Lite en México, este es su precio y disponibilidad

ZTE anunció oficialmente el lanzamiento del Blade A52 Lite en México, un dispositivo de gama de entrada que llega con un diseño básico, así como características que cumplen con lo necesario para estar conectado en todo momento.

Está fabricado en policarbonato con una pantalla de 6.52 pulgadas con resolución HD+, marcos reducidos y un notch en forma de gota de agua. Internamente, este equipo tiene un procesador de ocho núcleos a 1.6 GHz, que trabaja junto con una memoria RAM de 2GB y 32 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 128 GB vía microSD.

Tiene un módulo fotográfico rectangular con un sensor principal de 13 megapíxeles con flash LED y como sistema operativo ejecuta Android 11 Go Edition, esto significa que corre aplicaciones ligeras, como Google Go, YouTube Go, Maps Go, Facebook Lite, TikTok Lite, etc.

La batería del ZTE Blade A52 Lite es de 4000 mAh con carga de 10W, dispone de conectividad 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz.

Este dispositivo ya está a la venta en México en colores gris y verde por un precio de 2,499 pesos, lo puedes adquirir en cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel.