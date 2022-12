Apple rara vez suele revelar información sobre las especificaciones técnicas de algunos de los componentes de sus dispositivos. Por ejemplo, nunca revela la cantidad de RAM, ni mucho menos la capacidad de la batería, pero ahora el mandamás de la compañía, Tim Cook, ha hecho una declaración importante.

El CEO de Apple ha dicho que la compañía usa sensores de imagen de Sony en sus iPhone. En el comunicado se puede leer lo siguiente:

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022