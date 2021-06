Apple se anotó un éxito con el lanzamiento de la serie iPhone 12, pero no todos los modelos tuvieron el mismo nivel de venta. En concreto el iPhone 12 mini, no tuvo la acogida esperada por Apple y por eso aparentemente ya no se produce más.

Un nuevo reporte informa que el iPhone 12 mini ya ha cancelado su producción. Como se ha mencionado, dos son los motivos para este hecho, uno es que las ventas fueron “decepcionantes” según informa TrendForce, por lo cual mejor se concentrará en los modelos que tienen más ventas.

El otro motivo y el cual no es nada extraño, ya que suele hacerlo cada año, es que se acerca el lanzamiento de la nueva línea, el iPhone 12s, motivo por el cual se empieza a detener lentamente la producción de los modelos disponibles.

Tal vez pudo haber sido la falta de carga rápida, una batería con menos capacidad y ausencia de la tasa de actualización más que el tamaño lo que afectó a este modelo, si se compara con los otros. ..No se sabe y es poco probable que apple de a conocer los motivos por los cuales no tuvo la preferencia de la gente…al apostar al modelo más compacto de toda su línea, aunque no olvidemos que la gente ahora prefiere tamaños más grandes a los pequeños. Esto hace pensar que Apple debe modificar esta variente si desea mantenerla en la siguiente línea.

Con información de TrendForce