La serie de teléfonos Redmi K40 se lanzaron a principios de este año, una línea de smartphones insignia más baratas del mercado. Por ende, la presentación de los equipos sucesores no se esperaba si no hasta el 2022, pero todo parece indicar que no será así y su lanzamiento se dará este mismo año.

El gerente general de Redmi, Lu Weibing, preguntó en Weibo a los usuarios que características les gustaría ver en los futuros productos K50. Varias personas respondieron que querían mejoras en la carga rápida, en la grabación de video y una pantalla de mejor calidad.

Por el momento no han información sobre cuando se presentará la serie K50 de Redmi, pero las palabras del ejecutivo de la marca sugieren que los teléfonos se lanzarán a finales de este año, en lugar de 2022.

Sin embargo, Lu Weibing ha mencionado que en la serie habrá una versión gaming del dispositivo que podría llegar bajo el nombre de Redmi K50 Gaming Editon que podría prescindir de los procesadores MediaTek para dar salto a uno de Qualcomm, pero por ahora esto es un rumor y solo se ha confirmado que si habrá una versión gaming de este equipo.

Con información de AndroidAuthority