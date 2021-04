Después de varias filtraciones, finalmente Redmi ha hecho el lanzamiento del smartphone gamer K40 Gaming Edition, el cual viene en hermosos colores, destacadas características a un precio atractivo y hasta con una versión especial “Bruce Lee”.

La pantalla es de 6.67 pulgadas a 2400x1080px FHD+ AMOLED a 10 bits, soporte a HDR10+, DCI-P3, proporción 20:9, brillo a 500 nits, protección Gorilla Glass 5. Usa Android 11 bajo la capa MIUI 12.5.

Este es el primer modelo en este categoría para la marca, que tiene los esperada tasa de actualización a 120 Hz con un muestreo táctil a 480 Hz, disparadores físicos y batería de 5,000 mAh y con su cargador rápido a 67W le bastan 42 minutos para llegar al 100%.

Emplea el poderoso procesador de Mediatek Dimensity 1200, gráficos ARM G77 MC9 con opciones de 6GB con 128 GB en ROM, 8 GB en RAM con 128 GB o 256 GB de almacenamiento y la más potente que va de 12 GB en RAM y 128 GB o con 256 GB.

En este tipo de smartphones es muy importante el sistema de enfriamiento, por lo que se ofrece una cámara de vapor y una combinación de grafeno y grafito…ya que no se incluye ningún ventilador. con esta tecnología en segundos se puede descender dos grados centígrados.

Tal como se filtró, posee un botón imantado de tipo pop-up, que activa el modo juego, compatible con más de 100 juegos y que soporta más de 1.5 millones de presiones y posee una antena grupal especialmente dedicada para los juegos, además de cambiar de forma inteligente a la señal WiFi 6 además de ser compatible con doble antena 5G.

En el apartado fotográfico posee tres cámaras traseras rodeadas de un flash LED. La principal es de 64 MP (f/1.65), un ultra angular de 8 MP a 119 grados (f/2.2) y un macro de 2 MP (f72.4). La cámara frontal es de 16 MP. En esta parte está rodeado por dos iluminaciones en forma semicircular en la parte superior e inferior, que se encienden en el modo juego y funcionan como luces LED para indicar notificaciones o llamadas.

No decepciona en audio ya que incluye bocinas estéreo a manos de JBL en la parte superior e inferior, compatibles con Hi-Res Audio y Dolby Atmos y tres micrófonos. Posee un motor en el eje X para ofrecer vibraciones al disparar. Cuenta con protección IP53, pesa 205 gramos y mide 161.94x 76.93 x 8.3 mm. Posee lector lateral de huellas, infrarrojos. En conectividad posee 5G SA/NSA, doble 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1 (Bluetooth 5.2 in Pro), GPS (L1 + L5), NavIC, NFC y USB Tipo C.

Este equipo saldrá a la venta el 30 de abril a un precio de $308 USD ( 6+128GB), $339 USD con 8GB+128 GB y si es de 256 GB sube a $370 USD. Las versiones más potentes se venden en 370 USD (12GB+128 GB),llegando hasta los $416 USD para la versión con 12GB y 256GB. Está disponible en los colores “Silver Wing”, “Light Blade” y “Dark Shadow”.

También se presentó una edición especial de Bruce Lee en color amarillo y negro con accesorios del mismo color en la capacidad de 12GB y 256GB. También posee la leyenda “Bruce Lee King of Kung Fu”, a un precio de $432 USD. Se desconoce si se venderán fuera de China.

Con información de GSM arena y Gizchina