Apple renombraría al iPhone como Apple Phone  

Cuando Apple lanzó su sistema operativo para su smartphone, se usó por igual incluso en el resto de productos que lo empleaban, como lo es el reproductor y luego los relojes inteligentes. Luego le dio nombres más claros que lo identifican con el equipo. Se rumorea que por eso se cambiaría de iOS a iPhoneOS pero ese no sería el único cambio.

Resulta que se ha filtrado que Apple haría un movimiento más riesgoso, ya que el conocido iPhone podría cambiar de nombre. Y es que muchas personas reconocen tanto esta marca, que a cualquier smartphone muchas veces le llaman así sin tener siquiera iOS ni ser fabricado por Apple.

iOS era y es considerado por muchos como el mejor sistema operativo por ser fácil, estable y seguro, aunque últimamente ha dejado mucho que desear en las tres características mencionadas, aunque nadie le puede quitar es es el mejor en cuanto a rapidez de actualizaciones en sus diferentes equipos, tal vez porque nadie le mete mano al ser un SO cerrado, un punto en el que unos están a favor y otros en contra.

Más riesgoso es que sea cierto el cambio de denominación del popular smartphone de Apple. Si bien es cierto que tiene lógica pasar a iPhoneOS en vez de iOS..suena como un retroceso en el tiempo querer cambiar de iPhone a Apple Phone. Para la marca sin duda queda clara la descripción y más si se quiere diferenciar del SO… tal como pasa con iPadOS, WatchOS y macOS, pero no es necesario que desaparezca el nombre iPhone aunque si suena repetitivo decir iPhoneOS para iPhone en vez de iPhoneOS para Apple Phone.

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn’t believe it…

wow

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020