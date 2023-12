¿Apple integrará una pantalla en su próximo HomePod? Esto indican los rumores

A pesar de no haber recibido la atención que merece, el último HomePod de Apple es una maravilla tecnológica, y la compañía de Cupertino demuestra que no se rinde fácilmente.

Según informes de MacRumors, Apple está decidida a elevar aún más el nivel de su altavoz inteligente, y todo indica que el próximo HomePod podría incorporar una pantalla curva LCD diseñada para mostrar una amplia variedad de notificaciones.

La información proviene de Kosutami, un conocido filtrador especializado en rumores relacionados con Apple, cuyo post en X ha revelado imágenes de piezas que se presumen pertenecen a un prototipo de HomePod con pantalla táctil.

Estas imágenes sugieren que la compañía está explorando la integración de una pantalla que no solo mejore la experiencia del usuario, sino que también lleve las capacidades del dispositivo a un nivel completamente nuevo.

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2

— Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023